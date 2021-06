Great Reset & Euro numérique : « Vous n’aurez plus un euro sans que la BCE ne sache d’où il vient et l’usage que vous en faites », Éric Verhaeghe

Time : 15 mn 36 / [1/1]

L’euro numérique permettra-t-il de mieux espionner l’utilisation de votre argent ?

Éric Verhaeghe

La Banque centrale européenne travaille depuis plusieurs mois sur le développement d’un «euro numérique». Dans quel but ? Analyse d’Éric Verhaeghe, énarque et auteur, au micro de Rachel Marsden.

Après l’annonce d’un portefeuille d’identité digital par la Commission européenne, la Banque centrale européenne serait-elle en train de monter un projet d’euro numérique ?

La consultation de la BCE, au printemps, sur le thème « Voulez-vous un euro numérique ? », a généré plus de 8.000 réponses. Éric Verhaeghe, énarque et auteur du livre « Le Great Reset : mythes et réalités » (Éd. Culture & Racines), se penche sur l’initiative :

« À la suite de cette consultation, Christine Lagarde a déclaré réfléchir à la mise en place ou non de ce système. La logique de l’euro numérique sera que vous n’aurez plus un euro sur votre compte en banque sans que la Banque centrale européenne ne sache d’où il vient et l’usage que vous en faites. Cela pourra aussi permettre, par exemple, de désactiver la carte bancaire d’un individu s’il ne télécharge pas l’application StopCovid. »

Article :

Rachel Marsden / Sputnik France

Note :

Ancien élève de l’ENA, Éric Verhaeghe a quitté l’administration en 2007. Entrepreneur et essayiste, il est notamment le fondateur du site Le Courrier des Stratèges, qui propose chaque jour une série d’articles en lien avec l’actualité politique et économique.

Audio :

[DÉSORDRE MONDIAL] L'euro numérique permettra-t-il de mieux espionner l'utilisation de votre argent?

Photo :

Pour illustration

