Pour lutter contre les stupéfiants au volant, ce spot belge est redoutable ! Déjouez les pronostics…

Dans ce clip de prévention, un homme ultra-riche a fait fortune en pariant sur la mort des jeunes tués sur la route.

Limiter le nombre de morts sur la route, à tout prix. Pendant l’Euro, les Belges s’engagent pour réduire les risques d’accident au volant. Comme vous pouvez le voir dans le spot publicitaire ci-dessus, Bruxelles Mobilité, l’équivalent de la Sécurité routière en Belgique, s’attaque à la conduite sous influence.

Leur dernière campagne très second degré détourne les codes des paris sportifs pour cibler les jeunes. Et rappeler que, quel que soit le moyen de déplacement, la conduite sous l’emprise de drogue ou d’alcool peut être mortelle.

Selon le service public régional de la capitale belge, l’alcool et les drogues jouent un rôle dans 13% des accidents graves -c’est-à-dire avec des morts et blessés graves- à Bruxelles. L’usage de certaines substances constitue une « tendance » problématique. Ainsi, on apprend qu’en 2020, 14% des conducteurs bruxellois de moins de 34 ans affirmaient par exemple inhaler au moins une fois par mois du gaz hilarant avant de prendre la voiture.

L’euphorie du déconfinement, la période de l’Euro et la popularité des Diables rouges renforcent les craintes d’une conduite à risque dans la capitale belge. Avec ce spot de prévention volontairement cynique, Bruxelles Mobilité espère marquer les esprits.

En France, un spot avec Philippe Etchebest

En France, la réouverture des terrasses avait suscité les mêmes inquiétudes. La Sécurité routière s’est offert un clip avec le célèbre cuisinier et juré de « Top Chef » Philippe Etchebest. Tout est bon pour inciter les jeunes à ne pas prendre le volant après avoir consommé de l’alcool.

Pour rappel, dans l’Hexagone, il est interdit de conduire avec un taux d’alcool dans le sang supérieur ou égal à 0,5 g/l de sang (ou 0,2 g/l si vous avez un permis probatoire). Le taux d’alcool maximal autorisé est de 0,5 g/l de sang soit 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré.

Chaque verre consommé fait monter le taux d’alcool de 0,20 g à 0,25 g en moyenne, explique la Sécurité routière sur son site. Ce taux peut augmenter en fonction de l’état de santé, du degré de fatigue ou de stress, mais aussi en lien avec le tabagisme ou simplement avec les caractéristiques physiques de la personne : pour les plus minces, chaque verre peut représenter un taux d’alcool de 0,30 g.

Et si l’on déjouait les pronostics ?

Tel est, en somme, le conseil donné en filigrane par ce spot belge pour la sécurité routière.

L’idée ?

Si vous voulez rester en vie, si vous ne voulez pas gonfler les statistiques macabres, mettez toutes les chances de votre côté, ne conduisez pas sous l’influence de l’alcool ou autre drogue.

