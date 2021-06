Ces activistes cyberpunks contrecarrent la technologie de surveillance de Big Brother

Time : 12 mn 53 / [1/2]

Synopsis :

À une époque de surveillance croissante, ces activistes (cyberpunks) utilisent la mode et l’art pour garder une longueur d’avance sur la vidéosurveillance, des drones ou de la reconnaissance faciale.

Pour Brut, Jessey Dearing est parti à la rencontre de ces cyberpunks qui résistent face à Big Brother.

Pour contrer l’utilisation de plus en plus répandue de la reconnaissance faciale dans les milieux publics, des designers et des activistes ont conçu des vêtements et des accessoires qui rendent la tâche difficile à cette technologie qui inquiète de plus en plus.

Les technologies de reconnaissance faciale utilisent l’intelligence artificielle (IA) pour détecter des visages en temps réel, mais ces logiciels ne sont pas infaillibles. Des vêtements au design peu orthodoxe peuvent tromper les caméras et induire l’IA en erreur.

Pour l’instant, la plupart de ces designs sont apparus dans des installations artistiques ou dans le cadre de projets universitaires, mais il n’est pas impossible qu’ils deviennent à la mode si la reconnaissance faciale gagne du terrain.

La reconnaissance faciale est sur toutes les lèvres. Selon une étude de l’Université de Georgetown plus de la moitié des visages des adultes vivant aux États-Unis seraient stockés dans les bases de données de la police.

Time : 1 mn 30 / [2/2]

L’utilisation de ce projecteur facial vous permet de changer de visage en quelques secondes. Un petit projecteur projette une image d’un visage différent sur le vôtre et vous donne une nouvelle apparence. Une façon de déjouer la reconnaissance faciale.

Source :

https://www.perpetuallineup.org/

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1660314/design-masque-vetement-tromper-reconnaissance-faciale

Article :

Radio-Canada

Vidéo :

[1] Les cyberpunks qui résistent à Big Brother – Brut / YouTube

[2] wearable face projector – Jing-cai Liu / YouTube

Photo :

Pour illustration

Voir notamment :

