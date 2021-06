L’US Navy a provoqué un séisme de magnitude 4 dans l’Atlantique afin de tester la résistance de son dernier porte-avions

Time : 2 mn 12 / [1/3]

La Marine américaine a mené le premier essai de choc explosif sur l’USS Gerald R. Ford (CVN-78) le vendredi 18 juin 2021. Les essais de choc fournissent des données utilisées pour valider l’intégralité de la structure du navire et son rendement dans des conditions de combat.

Le porte-avions USS Gerald R Ford

Un tremblement de terre de magnitude 3,9 a été enregistré au large de la Floride, ce vendredi 18 juin. Il a été provoqué par une explosion réalisée par l’US Navy qui a voulu ainsi tester les performances de son nouveau porte-avions à 13 milliards de dollars ($13.027 billions), le Gerald R. Ford (CVN 78), le dernier porte-avion de l’armée américaine.

Il valait mieux ne pas naviguer au large des côtes de la Floride ce vendredi 18 juin ! L’US Navy y a réalisé une série de tests de résistance de son porte-avions géant, l’USS Gerald R Ford, provoquant une importante secousse en pleine mer.

La marine américaine souhaitait vérifier que son dernier équipement était en mesure de résister aux conditions de combat rencontrées lors d’une bataille. Alors elle a décidé de jeter 20 tonnes d’explosifs à quelques mètres du navire et d’observer comment ce dernier encaissait le choc d’une violence inouïe.

Les explosions proches, même si les navires ne sont pas directement touchés, envoient des ondes de haute pression dans leur direction. Sans causer de graves dommages à la coque ou à la superstructure, le choc et les vibrations immobilisent néanmoins le bateau en mettant hors service des composants et des systèmes essentiels, selon une étude de 2007 du comité JASON, un groupe de scientifiques américains chargés de conseiller le gouvernement fédéral dans des matières militaires et de sécurité nationale.

Les explosions en mer doivent donc éprouver la résistance des navires de guerre à de fortes vibrations et servent à identifier les vulnérabilités potentielles.

L’explosion a été si importante que l’United States Geological Survey a enregistré un séisme de magnitude 3,9 à l’endroit même où avait eu lieu l’explosion, à environ 160 kilomètres de la côte. Les habitants de Floride n’ont fort heureusement pas ressenti la secousse.

Time : 44 s / [2/3]

La marine a déclaré que ces tests étaient « conformes aux exigences d’atténuation environnementale, en respectant les schémas de migration connus de la vie marine dans la zone de test ».

Cette batterie de tests est la dernière étape avant la mise en service de ce navire, dont la longue construction (9 ans) s’est achevée en 2017 avec deux ans de retard. Donald Trump en personne avait inauguré le navire à Norfolk, en Virginie, sur le chantier naval où il avait été construit.

Un navire de pointe

L’USS Gerald R. Ford est le porte-avions le plus récent et le plus sophistiqué de la Marine US. L’USS Gerald R Ford est l’un des plus grands porte-avions au monde. Il accueille à son bord un équipage d’environ 4.500 marins.

D’une longueur de 333 mètres et d’un déplacement de près de 100.000 tonnes, il utilise le même dessin de coque que la classe Nimitz, celle qu’il doit progressivement remplacer, et peut embarquer une escadre aérienne d’au moins 60 avions et de 10 à 12 drones.

La construction de navires de cette classe, qui porte le nom du 38e Président des États-Unis, s’effectue depuis 2009. Le premier a été mis en exploitation en 2017. Selon le communiqué de la Marine, il a été conçu à l’aide de «méthodes de modélisation informatique avancées».

Time : 4 mn 10 / [3/3]

La marine américaine souhaitait vérifier que son dernier jouet à 13 milliards de dollars était en mesure de résister aux conditions rencontrées lors d’une bataille navale.

Les États-Unis possèdent le plus grand nombre de porte-avions en service, leur nombre avoisinant la douzaine.

La flotte est dispersée dans l’ensemble du monde.

