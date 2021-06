Covid-19 : la télévision australienne Sky News crève l’abcès, Wuhan, OMS,…

Time : 16 mn 20 / [1/2]

Dans une nouvelle vidéo, Sky News Australia fournit de nouvelles informations sur l’origine du virus, brisant les mensonges jusqu’alors proférés par les principaux acteurs concernés par cette question :

– Le laboratoire de Wuhan était à l’origine un centre de coopération internationale mais les Français ont rapidement été mis à la porte, une fois la construction du laboratoire achevée. Les Chinois ont donc mené leur recherche à l’abris des regards du gouvernement et des services de renseignements français.

– Le manque de sécurité du laboratoire était connu. Le directeur adjoint du laboratoire, Song Donglin, a d’ailleurs admis n’avoir aucune expérience dans le domaine de la biosécurité.

– Il y avait effectivement des chauves-souris vivantes dans le laboratoire, comme le montrent les images dans la vidéo. Pourtant, Peter Daszak, zoologiste britannique qui faisait partie du groupe des dix experts, a nié ces faits : « C’est une théorie du complot largement répandue. […] Il n’y a pas de chauves-souris vivantes ou mortes à l’intérieur. Il n’y a aucune preuve nulle part que cela soit arrivé. C’est une erreur qui, je l’espère, sera corrigée. »

– Des expériences, appelées « gain de fonction », étaient menées dans le laboratoire pour rendre les virus plus infectieux et plus virulents. Celles-ci avaient pour objectifs de prévoir lesquels pourraient causer une pandémie.

– L’implication de Daszak dans l’enquête de l’OMS pour connaître l’origine du virus est un conflit d’intérêt puisqu’il a organisé, rédigé et signé la lettre du Lancet affirmant que l’idée d’une fuite du laboratoire était une théorie conspirationniste. L’OMS est donc à l’origine de la désinformation sur la fuite du laboratoire.

Time : 6 mn 08 [Vostvfr] / [2/2]

L’animatrice de Sky News, Sharri Markson, explique que les images qui révèlent des chauves-souris vivantes ont été conservées à l’Institut de virologie de Wuhan, ce qui démontre qu’il s’agit d’une « désinformation chinoise depuis le tout début ».

Il s’agit de la vidéo exclusive, diffusée exclusivement par Mme Markson, réfutant les démentis des enquêteurs de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui ont affirmé que la suggestion était une « conspiration ».

