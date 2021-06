Après le Covid-19, une cyberattaque mondiale ? Vers une humanité esclave et traquée ? – Pierre Hillard

Time : 56 mn 16 / [1/1]

Quel avenir nous réservent nos « élites » mondialisées ? Depuis l’arrivée du Covid-19 et les troubles qui en ont découlé, les oligarchies du monde entier semblent vouloir accélérer leur politique sur les peuples.

Dans ce numéro de « Politique &Eco », Pierre Hillard, docteur en sciences politiques, dresse le panorama, véritable continuum, de l’idéologie mondialiste des origines à nos jours : de l’ouvrage « Utopia » de Thomas Moore en 1516, en passant par l’esprit des Lumières, l’Union paneuropéenne internationale, jusqu’aux dessins des différentes organisations comme le FMI ou le Forum économique international de Davos de Klaus Schwab, qui redoute une cyberattaque mondiale susceptible de provoquer l’effondrement du système financier international.

Un entretien de salubrité publique… à diffuser en masse !

Pierre Hillard (né en 1966) a fait des études d’histoire, de sciences politiques et d’études stratégiques. Il réalise sa thèse de doctorat de sciences politiques – Les Ambiguïtés de la politique allemande dans la construction européenne – sous la direction d’Edmond Jouve. Il est docteur en science politique.

Ancien professeur en relations internationales à l’École supérieure du commerce extérieur de Paris.

Spécialiste de l’Allemagne, des affaires européennes, du mondialisme, de la constitution de blocs continentaux unifiés (UE, UNASUR, Union Nord-américaine à l’instigation de Robert Pastor, etc.), du partenariat transatlantique, de l’instauration d’un marché transatlantique sans entraves, des relations euro-arabes, du régionalisme et de la question des minorités nationales.

Il est notamment l’auteur de Minorités et régionalismes dans l’Europe fédérale des régions (2001), de La Décomposition des nations européennes : de l’union euro-atlantique à l’État mondial (2004), de La Marche irrésistible du nouvel ordre mondial (2007), La Fondation Bertelsmann et la gouvernance mondiale (2009) et Chroniques du mondialisme (2014), etc…

Il a écrit de nombreux articles sur les sites Géostratégiques, Réseau Voltaire, Conflits actuels, Intelligence et Sécurité, et Balkans-Infos. Il intervient sur divers radios. Il est également intervenu sur France Culture, France Info, Radio Ici & Maintenant, ou encore France 24. Il collabore aux publications du Cercle Jeune France. Il est depuis octobre 2012 éditorialiste sur Boulevard Voltaire.

https://cyberpolygon.com/

https://www.weforum.org/projects/cyber-polygon

https://www.economist.com/leaders/2021/05/08/the-digital-currencies-that-matter

[1] Après le covid, une cyberattaque mondiale ? – Pierre Hillard – Politique & Eco n°304 – TVL – Chaîne officielle TVLibertés / YouTube

