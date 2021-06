Vidéos : Comprendre l’expansion de l’Univers – Étienne Klein

Time : 18 mn 55 / [1/2]

Synopsis :

C’est l’histoire de l’histoire qui contient toutes les autres histoires.

Voyage dans l’espace-temps aux côtés du philosophe des sciences Étienne Klein pour comprendre le phénomène de l’expansion de l’Univers.

Biographie succincte :

Étienne Klein est un physicien et philosophe des sciences français.

Il est ancien élève de l’École centrale Paris et a obtenu un DEA de physique théorique. Il a par la suite effectué un doctorat en philosophie des sciences et il a obtenu une habilitation à diriger des recherches (HDR).

Étienne Klein est directeur de recherche au Commissariat à l’énergie atomique (CEA). Il dirige actuellement le « Laboratoire de recherche sur les sciences de la matière », installé à Saclay. Il a participé à divers grands projets, en particulier la mise au point du procédé de séparation isotopique par laser et l’étude d’un accélérateur à cavités supraconductrices. Au CERN, il a participé à la conception du grand collisionneur de particules européen, le LHC.

Il a enseigné pendant plusieurs années la physique quantique et la physique des particules à l’École centrale Paris et est actuellement professeur de philosophie des sciences.

Il est spécialiste de la question du temps en physique. À travers de nombreux essais et conférences, il présente à un public averti mais également plus large différents aspects de la physique quantique, les grandes questions en cours de recherche (matière et énergie noire), ainsi que l’histoire de sa discipline en s’attachant plus particulièrement à quelques personnalités majeures (dont Ettore Majorana à propos duquel il a écrit un ouvrage). Étienne Klein démontre qu’il est possible de traiter de la mécanique quantique sans tomber dans le travers consistant à la présenter avec les ingrédients de la mécanique classique.

Il est membre du Conseil scientifique de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) et membre de l’Académie des technologies et du conseil d’orientation de l’Institut Diderot.

Bonus…

Time : 12 mn 31 / [2/2]

Albert Einstein a-t-il plagié les travaux d’Henri Poincaré sur la relativité restreinte ?

Vidéo :

[1] Étienne Klein : comprendre l’expansion de l’univers – France Culture / YouTube

[2] Albert Einstein a-t-il plagié les travaux d’Henri Poincaré sur la relativité restreinte ? [HS#02] – Questions d’Histoire / YouTube

Photo :

Voir notamment :

