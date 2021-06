Chine | Fast building : construction d’un immeuble de 10 étages en 28 heures… Un record !

C’est du jamais vu. Une entreprise chinoise vient d’ériger un immeuble de dix étages… en seulement 28 heures et 45 minutes ! En plein cœur de Changsha, la capitale de la province du Hunan, dans le sud du pays, le bâtiment baptisé « Living Building » est sorti de terre en un temps record. L’entreprise Broad Group qui gérait la construction indique qu’il s’agit de la « période de construction la plus courte au monde ».

Time : 4 mn 51 / [1/3]

Timelapse publié par Broad Group montrant l’immeuble de 10 étages érigé en Chine en 28 heures et 45 minutes avec trois grues et les ouvriers.

L’édifice est constitué de blocs géants fabriqués dans une usine du groupe. Ces modules de construction prennent la forme de conteneurs pliés qui sont dépliés une fois sur place, puis assemblés. Ils sont munis des équipements électriques et des finitions intérieures à leur sortie de l’usine.

« L’installation sur site est extrêmement simple : il suffit de serrer les boulons et de raccorder l’eau et l’électricité, permettant la construction de 10 étages en une journée », souligne l’entreprise.

Board Group affirme que cette forme de construction pourrait devenir la norme en matière de bâtiment.

Résistant aux séismes et aux cyclones

La technique est adaptée également à la construction de structures imposantes.

« Elle convient parfaitement aux résidences de luxe, aux gratte-ciels de 200 étages et aux bâtiments publics et résidentiels », fait remarquer Board Group.

Le groupe rappelle qu’il développe des bâtiments en acier fabriqués en usine depuis 2009 et que sa technique est « rationalisée, de haute qualité et à faible coût ». L’entreprise ambitionne de « produire des bâtiments comme des voitures ».

Le « Living Building » « pèse 10 fois moins et est 100 fois plus résistant que les structures conventionnelles, notamment face aux typhons et aux tremblements de terre ».

L’immeuble peut également se vanter d’avoir la période de construction la plus courte au monde, le coût le plus bas, mais aussi la consommation d’énergie la plus faible au monde.

Un cas qui n’est pas unique en Chine

Ce n’est pas la première expérience de Broad Group en matière de construction rapide de bâtiments. Ainsi, en 2015, il avait construit un immeuble de 57 étages en seulement 19 jours. [1]

Time : 3 mn 59 / [2/3]

Une entreprise chinoise Broad Group avait poster une vidéo en timelapse dans laquelle il est possible de suivre la construction d’un gratte-ciel de 57 étages. Jusqu’ici rien de nouveau à l’Est… sauf que le chantier n’a duré que 19 jours. Retour en vidéo sur cet exploit, rendu possible par un choix conceptuel audacieux.

La Chine avait réalisé une autre prouesse technique en février 2020 en construisant un hôpital à Wuhan pour lever la pression sur les établissements surchargés par les malades du Covid-19. Cette structure de 1.000 lits avait été construite en 10 jours.

Time : 1 mn 12 / [3/3]

Ériger un hôpital dans un délai record de 10 jours… Cela a eu lieu à Wuhan, en Chine, où le coronavirus a été détecté pour la première fois en décembre 2019.

À l’origine spécialisée dans les unités de climatisation, l’entreprise Broad Group n’en est pas à son premier coup d’essai en matière de construction. En 2012, la société chinoise avait révélé son projet de gratte-ciel à 220 étages, le plus haut du monde… et ce toujours fortifié par des composants modulaires. Toutefois, le projet avait été reporté, question de sécurité oblige.

