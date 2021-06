Covid-19 : vers un non-remboursement des tests de dépistage PCR pour pousser à la vaccination ?

L’Académie de médecine recommande la fin du remboursement des dépistages du Coronavirus pour encourager la vaccination. Le sujet de la fin de la gratuité pour les tests PCR et antigéniques se posera autour de la rentrée, ceci afin de remplacer les tests répétés par une vraie vaccination.

Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, était l’invité de franceinfo le 28 juin 2021.

Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a annoncé le 28 juin que la fin du remboursement des tests Covid-19 se posera «autour de la rentrée». L’objectif serait de pousser les Français à se faire vacciner plutôt que se faire dépister. La question d’arrêter le remboursement des tests de dépistage contre le Covid-19 « se posera autour de la rentrée » au gouvernement, a indiqué le 28 juin son porte-parole Gabriel Attal.

« Autour de la rentrée, c’est une question qui se posera, je ne fais pas ici d’annonce, évidemment, mais la question pourra se poser », a-t-il affirmé au micro de Franceinfo.

Emmanuel Macron avait quant à lui déjà laissé entendre le 27 mai qu’« aucune porte n'[était] fermée » au sujet de la vaccination obligatoire.

Depuis plus d’un an, les recommandations de l’Académie nationale de médecine rythment la crise sanitaire. Dans un communiqué publié le 23 juin, l’institution parisienne née en 1820 recommande de ne plus rembourser tous les tests PCR ou antigéniques.

Un seul mot d’ordre : « Pour vaincre le Covid-19, une bonne vaccination vaut mieux que des tests à répétition. ».

