Le choix de la guerre civile : Haud Guéguen & Pierre Sauvêtre

Time : 1 h 04 mn / [1/1]

Synopsis :

Leur ouvrage est l’un de plus vivifiants du moment. « Le choix de la guerre civile » ou comment le projet d’une pure société de marché sait parfois se doter des moyens de la coercition militaire et policière.

Résumé de l’ouvrage :

Cet ouvrage aborde le néolibéralisme sur le terrain qui, dès ses origines, fut le sien : le choix de la guerre civile en vue de réaliser le projet d’une pure société de marché. Une guerre de domination polymorphe qui sait parfois se doter des moyens de la coercition militaire et policière, mais qui se confond souvent avec l’exercice du pouvoir gouvernemental et qui se mène dans et par les institutions de l’État.

De Hayek à Thatcher et Pinochet, de Mises à Trump et Bolsonaro et de Lippmann à Biden et Macron, le néolibéralisme a pris et prend des formes diverses selon ce que commandent les circonstances. Et ce qui apparaît, dans cette perspective stratégique, c’est l’histoire d’une logique dogmatique implacable qui ne regarde pas aux moyens employés pour affaiblir et, si possible, écraser ses ennemis.

Biographies succinctes :

Haud Guéguen est maître de conférences en philosophie au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), où elle est membre du laboratoire DICEN.

Pierre Sauvêtre est Maître de conférences en sociologie à l’université Paris Ouest Nanterre. Chercheur permanent au Sophiapol.

Ouvrage :

Titre : Le choix de la guerre civile : Une autre histoire du néolibéralisme

Auteurs : Pierre Dardot, Haud Guéguen, Christian Laval, Pierre Sauvetre

Editeur : Lux éditeur

Date de parution : 08/04/2021

Vidéo :

[1] « LE CHOIX DE LA GUERRE CIVILE » – BLAST – Le souffle de l’info / YouTube

Photo :

Pour illustration