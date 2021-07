Angleterre : des milliers de pigeons voyageurs ont mystérieusement disparu en pleine course

Un phénomène étrange frappe les pigeons voyageurs en Angleterre. Depuis deux semaines, de nombreux oiseaux ne finissent plus leurs courses et sont portés disparus.

Dernièrement au Royaume-Uni a eu lieu une course de pigeons voyageurs impliquant de très nombreux volatiles. Toutefois, plus de la moitié de ces oiseaux a disparu, manquant à l’appel après la fin de la course. Ce phénomène inédit à cette échelle reste un mystère puisque les responsables n’ont trouvé aucune explication valable.

Un incident encore inexpliqué

Le samedi 19 juin 2021, la ville de Peterborough (Royaume-Uni) organisait une course de pigeons. Alors que 9 000 oiseaux étaient au départ de cet événement, environ 5 000 d’entre eux n’ont jamais atteint la ligne d’arrivée. Leur cours vers le nord-est devait durer trois heures. Comme l’explique The Sun dans un article du 24 juin, le plus troublant est que ces disparitions restent inexpliquées.

Le quotidien britannique a interrogé un passionné de pigeons, Richard Sayers. Il a indiqué qu’en l’absence de conditions météorologiques défavorables, les éleveurs pensaient à une tempête solaire ayant généré de l’électricité statique. Il faut tout de même rappeler que les pigeons voyageurs utilisent le champ magnétique terrestre pour naviguer. Or, leur sens de l’orientation peut être altéré en cas de tempête géomagnétique.

En attendant que la lumière soit faite sur les raisons de ces disparitions, les éleveurs demandent à quiconque voyant les pigeons (reconnaissables grâce à leur bague d’identification) de leur donner à boire, à manger ainsi qu’un abri pour se reposer. L’objectif serait en effet leur permettre de reprendre leur chemin dans de bonnes conditions.

L’expert Ian Evans a dit qu’il n’avait jamais rien vu de tel avant

Un phénomène qui touche de nombreuses courses

Pour Ian Evans, de la « Royal Pigeon Association », tout le monde a rapidement pris conscience que quelque chose d’anormal se passait. Il a également affirmé n’avoir jamais eu vent d’un tel phénomène de disparition. Et pourtant, d’autres incidents de ce genre ont déjà eu lieu, notamment en Belgique et au Portugal. En revanche, le nombre d’oiseaux impliqués était chaque fois beaucoup moins important. Actuellement, Ian Evans collabore avec le service britannique de météorologie Met Office afin d’en savoir davantage. Par ailleurs, l’intéressé croit toujours au retour des pigeons, mais l’optimisme est de plus en plus difficile à maintenir au fur et à mesure que le temps passe.

En réalité, le phénomène semble avoir touché tout le pays. En effet, pas moins de 250 000 pigeons voyageurs ont été lâchés dans le cadre d’une cinquantaine de courses à travers le Royaume-Uni. Or, seulement 10 % des effectifs ont retrouvé leur propriétaire . Pour les éleveurs, il s’agit là d’un phénomène digne du célèbre mystère du triangle des Bermudes.

