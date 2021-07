Covid-19 | Vaccination : « Ne faisons pas un remède pire que le mal », Dr Christian Vélot

Auteur(s) : FranceSoir

Christian Vélot, l’entretien essentiel : maître de conférences en génétique moléculaire à l’université Paris-Sud, directeur scientifique du comité scientifique du Comité de recherche de l’information indépendante du génie génétique (CRIIGEN), il nous offre un exposé, au micro de Xavier Azalbert et revient sur la nature de ce virus qu’il qualifie de dangereux car présentant un grand nombre de symptômes différents. Il se montre surpris de voir que pour lutter contre un virus qui nous réserve beaucoup d’incertitudes, on ait recours à des technologies pour lesquelles on n’a pas de recul. Il revient sur les traitements précoces, notamment ceux préconisés par le professeur Didier Raoult, un virologue d’une pointure exceptionnelle et regrette qu’on ait balayé l’hydroxychloroquine qui n’a jamais tué personne pour lui préférer le Remdesivir, une molécule toxique et mutagène.

Le biologiste donne des explications très détaillées sur les différents types de vaccins mis sur le marché, vaccins qu’il divise en trois catégories selon la technique employée : vaccins à virus inactivé, vaccins à protéines recombinantes et vaccins génétiques.

Christian Vélot revient également sur les autorisations de mise sur le marché conditionnelles beaucoup trop rapides puisqu’une phase 3 prend normalement plusieurs années pour connaître l’immunotoxicité, la génotoxicité et l’interaction avec le génome humain. Il regrette ces décisions et rappelle que « la sécurité est incompatible avec l’urgence ».

Time : 1 h 13 mn / [1/1]

Un entretien majeur : clair, pédagogue et iconoclaste, Christian Vélot nous ramène à l’essentiel.

S’ensuivent des explications sur la nature de ce virus qui ne fait pas beaucoup de mutations mais des recombinaisons avec des virus qui ne sont pas de sa famille, une particularité qui l’amène à s’interroger sur l’échappement immunitaire, au rapport bénéfice/risque de la vaccination et de son efficacité.

Enfin il déplore l’absence de la diversité de pensée dans les instances de décisions et dénonce des erreurs de la part de certaines autorités notamment des propos scientifiquement faux du « Monsieur vaccin » Alain Fisher, responsable de la politique vaccinale pour la France.

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Vélot

https://www.francesoir.fr/videos-lentretien-essentiel/ne-faisons-pas-un-remede-pire-que-le-mal-entretien-essentiel-avec

Article :

Auteur(s) : FranceSoir

Note :

Christian VÉLOT, Généticien moléculaire à l’Université Paris-Saclay et Président du Conseil scientifique du CRIIGEN

Tél : 01 69 15 82 95

Mail : christian.velot@universite-paris-saclay.fr

Vidéo :

[1] Ne faisons pas un remède pire que le mal – Christian Vélot / FranceSoir

Photo :

Pour illustration

Voir notamment : autres interventions de Christian Vélot

Un récent règlement européen laxiste a supprimé les procédures de protection à la recherche d’un vaccin ARNm [Vidéo] MAJ

CRIIGEN – Dr Christian Vélot : Note d’expertise grand public sur les vaccins ayant recours aux technologies de modifications génétiques des organismes (OGM) [Vidéo]