Golfe du Mexique : impressionnant incendie dû à la rupture d’un pipeline sous-marin

Time : 1 mn 27 / [1/2]

Une fuite de gaz s’est produite dans le golfe du Mexique au niveau d’un gazoduc. L’incident a provoqué un incendie spectaculaire, comparé à un « œil de feu » par les internautes.

Les images sont effrayantes. Un cercle de feu s’est formé à la surface d’un gazoduc sous-marin situé à 150 mètres d’une plateforme de forage pétrolier. L’incident a provoqué des flammes qui ont jailli de l’eau dans un cercle imitant un volcan en éruption.

L’incendie, provoqué par la fuite de gaz d’un pipeline sous-marin, n’aurait pas fait de blessé ni causé de déversement, selon la compagnie pétrolière publique du Mexique.

Des flammes orange à la surface de l’eau ressemblant à de la lave en fusion. Ces images, bien réelles, ont été filmées le vendredi 2 juillet au large de la péninsule mexicaine du Yucatan, où un incendie s’est déclenché vers 5h15 dans un gazoduc sous-marin qui est connecté à la plateforme pétrolière, Ku Maloob Zaap, de la compagnie publique Pemex.

Cet incendie spectaculaire, surnommé « l’œil de feu » sur les réseaux sociaux, a été maîtrisé et serait, selon les premiers éléments transmis par la compagnie pétrolière, liée à une fuite de gaz d’un pipeline sous-marin . Le feu a été complètement éteint à 10h30. Les employés de l’entreprise ont utilisé de l’azote pour venir à bout de l’incendie.

« Les installations touchées par un orage »

Dans un communiqué, Pemex a indiqué qu’aucun blessé n’avait été signalé et que la production de la plateforme n’avait pas été affectée. Le directeur exécutif de l’Agence pour la sécurité, l’énergie et l’environnement pour le secteur des hydrocarbures au Mexique, Angel Carrizales, a par ailleurs assuré sur Twitter que l’incident « n’a généré aucun déversement ».

L’entreprise, qui a plusieurs accidents industriels d’ampleur à son actif, a indiqué avoir fermé les vannes du pipeline. Elle a ajouté qu’elle enquêterait sur la cause de l’incendie. Selon un rapport d’incident de Pemex partagé par l’agence de presse Reuters, les installations de production de la plateforme ont été touchées par un orage.

Ku Maloob Zaap est le plus grand site de production de pétrole brut de Pemex et représente plus de 40 % de sa production quotidienne soit de près de 1,7 million de barils.

Les détails du rapport d’incident n’ont pas été mentionnés dans le bref communiqué de presse de Pemex et la société n’a pas souhaité faire de commentaire supplémentaire.

Time : 56 s [Vostvfr] / [2/2]

La compagnie pétrolière d’État du Mexique a déclaré vendredi qu’elle a subi une rupture dans un gazoduc sous-marin dans le golfe du Mexique, provocants des flammes impressionnantes à la surface dans les eaux du golfe.

