Modélisme aérien | Great RC Jet Model Show

Les avions radiocommandés (RC) sont des modèles réduits pilotés (aéronef à voilure fixe) à l’aide d’une télécommande. Ils utilisent une communication radio entre une télécommande émettrice et un récepteur situé dans l’avion.

Le modélisme aérien, ou aéromodélisme, est une forme de modélisme qui s’est développée en symbiose avec l’aviation dont il s’efforce de reproduire le vol, la technique de pilotage, par des modèles spécifiques et l’aspect par des modèles à échelle réduite du réel.

Le récepteur contrôle les servomoteurs actionnant les gouvernes ou d’autres fonctions de l’avion en fonction des ordres de commande du pilote donnés par de la position des joysticks radiocommandés.

L’utilisation d’avions radiocommandés en tant que loisir est en augmentation constante du fait de la disponibilité de pièces plus petites et de moins en moins chères, ainsi que grâce aux avancées technologiques.

Une grande variété de modèles et de styles est disponible afin de satisfaire à toutes les envies et à tous les budgets.

Du fait de la disponibilité et des avancées en accumulateurs électriques et moteurs électriques, un nombre grandissant d’utilisateurs utilisent des avions électriques plutôt que thermiques (fonctionnant le plus souvent au mélange méthanol/huile ou à l’essence). Les avions électriques sont en effet plus faciles à construire, plus silencieux et moins salissants.

Les premiers exemples de modèles réduits radiocommandés furent des ballons dirigeables gonflés à l’hydrogène au 19ème siècle. Ils volaient dans des music halls pendant l’entracte pour distraire le public, ils étaient guidés par un signal radio rustique généré par un arc électrique.

De nos jours, les scientifiques ainsi que les organisations gouvernementales ou les militaires utilisent également des avions radiocommandés pour des expériences, la récupération d’informations météorologiques ou en faire des drones.

