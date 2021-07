« Pénuries. Le grand secret que vous cachent les médias. Aurez-vous le courage de le comprendre ? », Charles Sannat

Time : 28 mn 13 / [1/1]

Les pénuries sont en train de s’aggraver. Elles sont désormais généralisées à tous les secteurs et à tous les pays.

Cependant le Covid a bon dos et ne suffit en aucun cas à expliquer l’ampleur de ces pénuries.

Il y a une hypothèse qui permet de mettre en cohérence tous les éléments que nous vivons et qui peuvent sembler aussi incohérents et si déroutants.

Je vous propose cette semaine de réfléchir à l’hypothèse de la rareté et de la raréfaction des ressources et des matières premières. N’assistons-nous pas au ralentissement des activités humaines ? Je partage avec vous cette théorie pour enrichir votre réflexion.

Ici, encore une fois, aucune vérité absolue, mais des pistes de réflexions pour prendre de la hauteur et vous aider à faire les meilleurs choix possibles.

Pour les abonnés à la lettre « Stratégies », je vais vous mettre en ligne dans la semaine une mise à jour et un complément de l’hypothèse numéro 6 avec de nouveaux éléments d’analyse et d’anticipation à 6, 12,18 et 24 mois !! Pour ceux qui veulent s’abonner, tous les renseignements sont ici!

