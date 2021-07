Résumé SOTT – Juin 2021 : Changements Météorologiques Extrêmes

Time : 23 mn 33 [Vostvfr] / [1/1]

L’UE a eu l’idée géniale de réduire l’impact environnemental de l’agriculture en réduisant la production de cultures, tandis que la production alimentaire dans le monde entier est frappée de plein fouet par les conditions météorologiques extrêmes, et les mesures de confinement liées au Covid-19… vous savez, parce que la réduction du Co2 et la « transition verte » ont eu des répercussions importantes . Est-ce plus important que la sécurité alimentaire. Ne vous méprenez pas, ils ne savent pas ce qu’ils font, et ils n’ont pas la planète et votre meilleur intérêt à l’esprit.

Dans la même ligne absurde, les médias de masse se sont concentrés sur les températures record de chaleur dans l’Ouest des États-Unis en juin, tout en ignorant complètement les centaines de températures record dans le Sud et le Midwest parce qu’il ne correspond pas au « récit officiel du changement climatique ».

« A tout prix, il ne faut pas prêter attention à la réalité car la réalité ne suit pas le récit officiel ! » Ne vous inquiétez donc pas du gel estival qui a balayé le Royaume-Uni ou des températures sous le point de congélation dans les îles écossaises. Et ne prêtez pas attention aux gains massifs de glace du Groenland pendant la saison de fonte , tandis que l’Islande a signalé des tempêtes de neige anormales qui ont piégé les touristes à Vík í Mýrdal. Et ce n’est pas tout, la Nouvelle-Zélande a enregistré la température la plus basse jamais enregistrée avec une température de -8,8 °C à l’aéroport international de Dunedin. Et de l’autre côté de la planète, l’Argentine a signalé une chute de neige incroyablement rare qui a endommagé les récoltes à Córdoba.

Et qu’en est-il de ces nuages noctilucent qui ont été vus de plus en plus au sud, comme à Paris et à Calgary ce mois-ci ? Ces nuages sont davantage la preuve que les couches supérieures de l’atmosphère deviennent plus froides et plus chargées de poussière cosmique et de cendres volcaniques. Bien sûr, les précipitations plus élevées et la grêle plus importante sont d’autres phénomènes connexes.

Mais Ok, il ne s’agissait pas seulement du froid et de la neige, des régions localisées du Nord-Ouest américain et de la côte ouest canadienne ont battues des records de chaleur et de sécheresse, ce qui rend presque impossible la culture saisonnière.

Le Paraguay, l’Uruguay et le Brésil souffrent également d’une sécheresse anormale qui a endommagé les cultures et affecté la production alimentaire , forçant l’arrêt des exportations de blé. Le Brésil a perdu 27% de sa production cette année, et 60% des ménages souffrent d’insécurité alimentaire en raison du manque d’accès à la nourriture.

En général, les prix des aliments continuent d’augmenter alors que la production alimentaire mondiale atteint un goulot d’étranglement principalement causé par des conditions météorologiques extrêmes.

The EU came up with the great idea of reducing the environmental impact of farming by cutting crop production, while food production worldwide is getting a significant hit from extreme weather, and the Covid lockdowns… you know, because reducing CO2 and « going green » is more important than food security. Make no mistake, they don’t know what they are doing, and they do not have the planet’s and your best interest in mind.

In the same nonsensical line, mass media focused on record heat temperatures in the West US during June, while completely ignoring the hundreds of record cold temperatures in the South and Midwest because it does not fit the « official climate change narrative ».

At all costs, you must not pay attention to reality because reality does not follow the official narrative! So don’t mind about the summer frost that swept across the UK or the below-freezing temperatures in the Scottish islands. And don’t pay attention to Greenland’s massive ice gains during the melt season, while Iceland reported anomalous snowstorms that trapped tourists in Vík í Mýrdal. And that’s not all, New Zealand reported the all-time lowest temperature ever recorded with a -8.8°C at Dunedin International airport. And on the other side of the planet, Argentina reported an incredibly rare snowfall that damaged crops in Cordoba.

And what about those noctilucent clouds that have been seen further and further South, like in Paris and Calgary this month? These clouds are more evidence of the upper layers of the atmosphere getting colder, and more loaded with cosmic dust and volcanic ash. Of course, higher precipitation, and bigger hail are other related phenomena.

But Ok, it was not all about cold and snow, localized areas of the US Northwest and the Canadian West Coast are being beaten by record heat and droughts, which are making it almost impossible to grow seasonal crops.

Paraguay, Uruguay, and Brazil are also suffering from an anomalous drought that has damaged crops and affected food production, forcing halts in wheat exports. Brazil has lost 27% of its production this year, and 60% of households have food insecurity due to the lack of sufficient access to food.

In general, food prices continue to rise as global food production is reaching a bottleneck mainly caused by extreme weather.

Traduction rapprochée : Aphadolie.com

[1] SOTT Earth Changes Summary – June 2021: Extreme Weather, Planetary Upheaval, Meteor Fireballs – Sott Media / YouTube

