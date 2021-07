Citation | Quote : « Tout le monde doit prendre part à l’éradication du mal, sinon on finira tous par en être victime », Hacene Mazouz

« L’humanité trouvera sa voie dans l’amour, la générosité, la justice, la tolérance, le respect mutuel, la sagesse, le savoir, l’entraide et l’union. La division crée le sectarisme, le clanisme, le désir de domination, les conflits et la destruction. L’humanité doit revenir à sa nature de base : cette bonté qu’elle a tendance à perdre au fil du temps au profit de la haine. Elle peut être diversifiée dans ses langues, ses cultures et ses civilisations mais ne doit avoir qu’un seul cœur où chaque homme trouverait amour et fraternité. Un monde qui va mal, est un monde qui n’aime pas, individualiste, égoïste, injuste où l’homme se comporte comme un prédateur, où l’autre est perçu comme une source de profit et d’exploitation, à qui on prend tout mais avec qui on ne partage rien et où les uns sont indifférents aux autres. L’indifférence est une complicité. Tout le monde doit prendre part à l’éradication du mal, sinon on finira tous par en être victime. En aspirant à son bonheur, l’homme construit son malheur sur la souffrance de son prochain. Sans partage, il n’y a point de bonheur. »

Hacene Mazouz, Médecin généraliste et écrivain, né en Algérie en 1967