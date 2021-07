Prendre le pouvoir pour le peuple, mode d’emploi : Etienne Chouard

Time : 39 mn 37 / [1/1]

Dans cet entretien essentiel, Etienne Chouard revient sur son analyse de la politique actuelle. Aujourd’hui retraité, ancien professeur de droit et d’économie, mais toujours actif dans son action politique, il tente de démontrer comment nous vivons aujourd’hui dans une dictature/oligarchie déguisée.

« Nous ne sommes pas en démocratie » dit celui qui ne croit pas dans les élections présidentielles. Etienne Chouard discute avec tout le monde et on le lui reproche. Mais pour lui, on ne peut pas faire une société si l’on ne parle pas avec chaque pensée politique, chaque classe et couche sociale.

« On ne peut pas être en démocratie si le peuple ne sait pas écrire la Constitution »

Étienne Chouard est catégorique à ce sujet, ancien professeur de droit et d’économie

https://www.francesoir.fr/videos-lentretien-essentiel/prendre-le-pouvoir-pour-le-peuple-mode-demploi-avec-etienne-chouard

FranceSoir

Romain Pauc

Prendre le pouvoir pour le peuple, mode d'emploi avec Etienne Chouard – FranceSoir Actu – Republions ! / YouTube

