« Les médias non indépendants sont au service de l’Etat. Vaccinés, ne nous imposez pas votre société de la surveillance », Eric Verhaeghe

Debriefing avec Eric Verhaeghe, directeur du « Courrier des stratèges », et auteur du livre « Le Great Reset : mythe et réalités », aux éditions Culture & Racines.

La déclaration du président Macron de ce lundi 12 juillet 2021 sur l’obligation vaccinale des soignants sous peine de sanction à compter du 15 septembre ainsi que la mise en place d’un passe vaccinale à compter du 1er août ont déclenché de vives réactions parmi ses opposants, mais aussi au sein de son propre camp.



La base de ses assertions scientifiques ayant même été remises en cause dans le debriefing du Pr McCullough.

Eric Verhaeghe, ancien élève de l’ENA, connaît bien les mécanismes du pouvoir et nous apporte son décryptage dans ce debriefing.

Les sujets abordés sont bien sûr le choc des annonces, la difficulté de la réalité de la mise en place des diverses mesures proposées ainsi que le rôle des médias.

Ne pas se vacciner, est-ce piétiner la liberté des vaccinés en leur imposant des confinements et des restrictions ? Je réponds aujourd’hui à cette question en rappelant que le projet de vaccination obligatoire va de pair avec un projet de surveillance généralisée de la population, appelé en France « Pass sanitaire ». Et ce projet-là n’a rien à voir avec la liberté, mais se confond furieusement avec le totalitarisme.

C’est aussi l’occasion de faire le point sur les dégâts du variant indien sur les vaccinés . Bref, la vaccination obligatoire n’est pas la solution, elle est le problème.

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/les-medias-non-independants-sont-au-service-de-letat-et-ne-jouent-plus-leur

FranceSoir

Eric Verhaeghe

« Les médias non indépendants sont au service de l'Etat et ne jouent plus leur rôle » Eric Verhaeghe – FranceSoir

Vaccinés, ne nous imposez pas votre société de la surveillance – Le Courrier des Stratèges

