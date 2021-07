Time : 57 mn 14 / [1/1]

Début de l’intervention de Marion Sigaut à 6:46

Biographie succincte :

Judith A. Reisman, née Judith Ann Gelernter (11.04.1935 / 09.04.2021) à Newark, New Jersey, Auteur et Militante, Professeur d’Université, Conférencière et Essayiste Américaine. Depuis 2011, Judith A. Reisman est notamment professeur invité à l’école de droit de la Liberty University à Lynchburg en Virginie. Elle est titulaire d’un doctorat en communication qu’elle obtint à l’université Case Western Reserve dans l’Ohio.

Judith Reisman accuse le pionnier de la sexologie américaine Alfred Kinsey d’abus sexuels sur des enfants au cours de l’établissement du rapport Kinsey.

Elle est donc surtout connue pour sa critique des travaux d’Alfred Kinsey, notamment dans ses ouvrages « Kinsey, Sex and Fraud : The Indoctrination of a People », « Soft Porn Plays Hardball : Its Tragic Effects on Women, Children and the Family », « Kinsey : Crimes & Consequences : The Red Queen and the Grand Scheme », « Kinsey, la face obscure de la révolution sexuelle », « La subversion sexuelle née des rapports Kinsey ».

Elle est aux côtés d’Ariane Bilheran, Normalienne Française, Psychologue clinicienne, Docteur en Psychopathologie et Auteur de « L’imposture des droits sexuels », sur les « Droits sexuels ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial »

Judith a tenté d’éveiller les consciences sur cette fraude scientifique.

Judith A. Reisman s’est éteinte à l’âge de 85 ans le 9 avril 2021.

Source :

http://www.drjudithreisman.com/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Judith_Reisman

Vidéo :

[1] Un hommage à Judith Reisman – Marion Sigaut – Officiel / YouTube

Photo :

Pour illustration

