Efficacité de la vaccination : Il manque plus de la moitié des décès ! Mais où sont passés les patients du Covid ?

Le 13 juillet 2021, la DREES, la direction réalisant les statistiques pour le Ministère des Solidarités et de la Santé a sorti une étude récapitulant les données connus des résultats de tests Covid-19 pour les vaccinés et les non-vaccinés en France.

Cette étude a été complétée le 23 juillet 2021 par une autre étude ajoutant cette fois-ci les données d’hospitalisations et de décès liées à la Covid-19.

Cette dernière étude est utilisée en ce moment par le gouvernement et les médias pour justifier la politique vaccinale, puisqu’elle affirme notamment que :

– Les non-vaccinés représentent près de 85 % des entrées hospitalières, que ce soit en hospitalisation conventionnelle ou en soins critiques.

– Les patients complètement vaccinés comptent pour environ 7 % des admissions, une proportion cinq fois plus faible que celle observée en population générale (35 % en moyenne durant la période d’étude).

– À tout âge, la part de patients vaccinés entrant à l’hôpital est nettement inférieure à celle qu’ils représentent dans l’ensemble de la population.

Seulement, comme l’a relevé @NiusMarco sur Twitter et détaillé Patrice Gibertie dans un article, les données utilisées pas la DREES posent un énorme problème : il manque la moitié des décès Covid-19 français .

Dans cette vidéo, nous allons détailler les données de l’étude pour comprendre d’où viennent les données, comment la DREES a pu retirer la moitié des décès de son analyse et ce que cela signifie pour les conclusions de l’étude.

BFM_DICI Communiqué

Nous avons décidé de supprimer la vidéo reprenant le passage sur notre antenne de Maria Cloarec, infirmière, et de Pascal, chirurgien libéral, tous deux membres du collectif « Soignant 05 », en raison de la tenue de plusieurs propos mensongers et de fausses informations.

Maria Cloarec (Infirmière et membre du collectif soignant 05)

« Et bien nous, au niveau du « Plan blanc », on se pose actuellement la question, comment se fait-il qu’il ait été déclenché, puisque dans nos services nous avons toutes les pathologies liées au tourisme, notamment les accidents, les traumatismes crâniens liés aux accidents de montagne et on est en recherche, on se demande où sont les patients « covid » qui soi-disant sont supposés submerger nos services. »

« Donc j’invite tous les journalistes à appeler les directions des hôpitaux pour demander combien de patients occupent ces services et de manière informelle, voilà, je peux vous le dire et je vous invite à faire ces recherches-là et au niveau, nous, du « Collectif 05 », en effet c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase, nous avons demandé aujourd’hui un RV à Mme Baghioni qui est responsable départemental de l’ARS (Agence Régionale de Santé) qui, elle, est en vacances alors que nous, soignants, nous allons devoir renoncer à nos vacances et nous sommes interdits de démissionner notamment sur un plan blanc, donc oui peut-être qu’on peut appeler ça la goutte de trop. »

– Vous êtes aussi chirurgien, vous Pascal, ça signifie aussi la déprogrammation des opérations, plus de travail forcément pour vous ?

Pascal A. (Chirurgien libéral et membre du collectif « Soignant 05 »)

« Oui, en partie, enfin souvent moins de travail que plus parce que, effectivement, ces plans blancs désorganisent l’activité réglée et souvent ça pousse à la baisse cette activité réglée, ce qui d’ailleurs occasionne beaucoup de perte de chances pour les patients non-covid, on a beaucoup de recul qu’on était en train de récupérer mais là ça risque de donner un nouveau coup de frein à la bonne gestion de tous les besoins de santé publique. »

– En ligne de mire, évidemment on l’a entendu, l’obligation vaccinale, pourquoi être farouchement opposés à cette obligation vaccinale aujourd’hui ?

« Alors, farouchement opposé à l’obligation vaccinale, heuuu d’abord le mot vaccin est un peu gênant dans le contexte car il s’agit d’une bio-technologie innovante pour laquelle on a très peu de recul, certes elle est censée activer l’immunité et nous prémunir de l’infection covid mais avec un mécanisme d’action très innovant, intuitivement alors on manque beaucoup de données, de chiffres, l’évaluation de cette nouvelle technologie est, pour le moment, très sommaire notamment en matière de risques. »

« C’est une technologie innovante qui, quand même, conduit intuitivement à un sacrifice cellulaire de notre organisme en bonne santé puisque cet ARN n’est pas l’objet que notre immunité va reconnaître, c’est juste un moyen de pirater nos propres cellules , les transformer en cellules étrangères pour qu’elles soient ensuite détruites par notre immunité. »

« La chose préoccupante c’est que du peu qu’on connaisse de cette technologie-là et de ce que nous dit Pfizer dans son AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) conditionnelle, c’est que l’ARN Messager injecté chez le rat atteint quand même des organes-cible critiques tels que le cerveau, le cœur, les gonades et notamment les ovaires des dames, ces trois tissus vitaux ont des cellules à capacité régénérative nulle, enfin limitée si ce n’est nulle, il faut donc savoir que si cet ARN est transcrite et exprimée dans ces tissus-là, on va perdre des cellules de façon définitive, ce qui peut conduire dans le cerveau à des dégénérescences et à des maladies cognitives, plus ou moins… on ne sait pas les délais et chez les dames, les problèmes de la fécondité puisqu’il s’agit de vacciner ou d’injecter des femmes jeunes. »

– Alors justement, à qui est-ce qu’on peut se fier aujourd’hui si on est un citoyen lambda ?

« Ben alors le problème c’est que nos autorités ne nous donnent pas tous les chiffres, nous demandent, nous imposent des actions mais on n’a pas les garanties , les garde-fous et les données qui pourraient nous rassurer, nous permettre d’accepter ce protocole politique hein, j’ai du mal à dire sanitaire. »

