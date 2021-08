Pass sanitaire : « Des oligarques veulent tenir le monde », Nicolas Dupont-Aignan

Time : 2 mn 17 / [1/1]

« C’est la fusion entre l’identité physique, que je suis et l’identité numérique. Ce qui est en jeu, c’est ça. C’est-à-dire un changement civilisationnel où l’être humain serait suivi, tracé… en permanence. C’est ça l’enjeu d’aujourd’hui. C’est pas du tout l’affaire du Covid. C’est un prétexte le Covid », Nicolas Dupont-Aignan

Synopsis :

Nicolas Dupont-Aignan, député de l’Essonne et président du mouvement politique Debout la France, a participé au « Défilé pour la liberté » organisé à Paris le samedi 7 août contre l’extension du Pass sanitaire et l’obligation vaccinale des soignants et des personnels en contact avec un public vulnérable.

Vidéo :

Photo :

Voir notamment :

