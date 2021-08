Résumé SOTT – Juillet 2021 : Changements Météorologiques Extrêmes

Time : 28 mn 47 [Vostvfr] / [1/1]

Traduction rapprochée :

La saison de la mousson en Chine a été catastrophique jusqu’à présent, des inondations sans précédent ont eu un lourd impact. Les régions du sud-ouest et du centre du bassin du Yangtze ont reçu les précipitations les plus abondantes en 1000 ans, et l’eau continue de couler sans repos.

Dans tout le Henan, les pluies ont inondé 1700 grandes fermes, tuant plus d’un million d’animaux, et dont de nombreux petits agriculteurs jouent encore un rôle majeur dans la production de viande. Les inondations ont également causé une explosion majeure dans une unité d’alliage d’aluminium dans le centre du Henan.

Au moins 14 personnes ont perdu la vie dans la ville de Zhengzhou lorsque leur métro a été inondé. Plus de 500 personnes ont été piégées dans le métro dans l’un des quartiers les plus touchés de la ville.

Le plus grand fleuve de Chine, le Yangtze, et plusieurs de ses affluents ont atteint des niveaux dangereux après des jours de fortes pluies, forçant l’évacuation de milliers de personnes et déclenchant une alerte d’urgence sans précédent.

Une très grave rupture d’un double barrage a déversé 46 millions de mètres cubes d’eau dans la région de Hulunbuir en Mongolie intérieure, provoquant des inondations massives.

Le barrage des Trois Gorges a réussi à contenir les fortes inondations, soulageant les autorités chinoises, car un effondrement aurait pu avoir un impact encore plus catastrophique sur la région.

De graves inondations causées par des pluies historiques ont causé des ravages en Europe occidentale, tuant 189 personnes . Des dizaines de milliers de personnes n’ont pas pu retourner chez elles et n’ont pas eu accès à l’électricité et à l’eau potable. Les villes des vallées fluviales et des plaines basses en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en France et en Autriche ont été lourdement endommagées. La plupart des régions touchées n’avaient pas connu autant de précipitations en 100 ans.

La sécheresse et la chaleur extrême ont déclenché les deux plus grands feux de forêt dans l’ouest des États-Unis. Les incendies ont brûlé des terres de la taille de New York, Los Angeles et Chicago combinées.

Le feu de Dixie en Californie a brûlé 241000 acres a détruit plus de 60 maisons. Les incendies généralisés ont forcé l’évacuation de plus de 7800 habitants.

Le Bootleg Fire fait toujours rage dans le sud de l’Oregon, brûlant 413000 acres depuis le début du mois. L’incendie a détruit plus de 400 maisons.

Les pompiers grecs ont dû faire face à des conditions dangereuses et sans précédent alors qu’ils combattaient 154 feux de forêt à Athènes, dont l’un menaçait le parc national du mont Parnitha, l’une des dernières forêts importantes restantes à proximité de la ville . Pendant ce temps, en Turquie, huit personnes sont mortes dans les pires flammes du pays depuis des décennies qui ont fait rage sur des pans de la côte sud.

Le temps chaud et les vents violents ont alimenté de nombreux incendies à Akkar, au Liban, consumant les forêts de pins emblématiques libanais. Les flammes ont forcé des milliers de personnes à évacuer.

Et dans l’hémisphère sud, le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay ont signalé de rares tempêtes de neige et des températures étonnamment froides cet hiver.

Un tremblement de terre de magnitude 8,2 a secoué Chignik, en Alaska, ce mois-ci. Il a été enregistré comme le plus puissant tremblement de terre américain depuis un demi-siècle. Plusieurs communautés côtières de l’Alaska ont été évacuées à la suite du séisme, mais aucun dommage majeur n’a été signalé en raison de l’emplacement éloigné et de la profondeur de l’épicentre.

Avez-vous remarqué que de plus en plus de gens, de bovins, de bâtiments et d’arbres sont frappés par la foudre ? Les phénomènes électriques s’intensifient dans les couches plus élevées de l’atmosphère.

