En 1979, soit plus de 40 ans à l’avance, Jacques Attali dévoilait le plan machiavélique de la dictature sanitaire

Dans cet extrait, Jacques Attali nous explique le concept même de liberté qui va devenir de plus en plus perverti au point de nous mener à l’aliénation suprême, jusqu’à la forme absolue de la dictature, puisque chacun d’entre nous aura librement envie d’être conforme à la norme, envie de se comporter comme un esclave.

En 1979, dans l’émission « Parlons de médecine » présentée par Jean Paul Escande, Jacques Attali dévoilait de façon très satisfaite le plan macabre qui nous était destiné, à savoir cette dictature sanitaire et cet esclavage consenti. L’homme de l’ombre de tous les présidents depuis Mitterrand n’est pourtant pas un prophète comme certains pourraient le croire maladroitement, puisqu’il est à la manœuvre pour mener ce projet maléfique.

« Le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. […]

Ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d’entre nous, est -et « librement » entre guillemets- envie d’être conforme à la norme, que chacun d’entre nous est -et « librement » entre guillemets- envie de se comporter comme un esclave.

Et ce qui est la forme absolue de la dictature, c’est qu’on fera que chacun d’entre nous aura envie d’imiter un modèle, une copie, une sorte d’idéal standardisé qu’on nous imposera de l’extérieur. Et ce qui est fascinant, c’est que c’est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s’installer ».

Jacques Attali, 1979