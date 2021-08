Présidentielle 2022 : recherche Président Gilets Jaunes – Alexandre Juving-Brunet, Officier de l’armée

Time : 1 h 32 mn / [1/1]

Synopsis :

Pour cette émission nous recevons Alexandre Juving-Brunet ancien capitaine de gendarmerie et désormais entrepreneur dans les nouvelles technologies. Il est accompagné d’Arnaud Upinsky, l’arbitre des présidentielles 2022 que l’on ne présente plus.

« Présidentielle 2022 » est l’émission référence de la prochaine campagne présidentielle. Le programme s’appuiera sur la préméditation du crime de masse, le négationnisme présidentiel déjà démontré pour organiser la sélection de l’emblématique et indispensable président Gilets Jaunes. Seule personne capable de porter la flamme de vérité ayant déjà exalté le cœur de l’immense majorité des Français.

Et pour assurer la sortie du bon candidat, nous suivrons la méthodologie d’Arnaud Upinsky qui par son expertise de linguiste, d’épistémologue et d’audit international assumera le rôle d’arbitre politique des présidentielles 2022.

Présidentielle 2022 est l’émission qui manquait au paysage audiovisuel, d’autant plus qu’elle casse le schéma électif classique orchestré par l’idéologie des partis, les sondages des médias et l’argent des banques comme des lobbies.

C’est la première fois dans l’histoire du régime représentatif que les Français se mettent à la recherche de leur candidat. Jusqu’à présent, c’était le candidat qui choisissait ses électeurs, aujourd’hui nous inversons le procédé habituel pour surclasser par construction tous les autres modes de sélection.

Par notre positionnement stratégique, nous sommes les seuls capables de faire aboutir le mouvement des Gilets Jaunes et d’enfin répondre à l’attente de retour à la vie normale que partage tous les Français.

L’enjeu, c’est que la volonté générale, les 80% reprennent enfin leurs souffles.

Que nous le voulions ou non, en mai 2022 nous aurons un président et des ministres. Alors que vous vous revendiquiez souverainiste de gauche, de droite ou abstentionniste, vous n’avez pas le choix ! Vous devez soutenir la stratégie la plus viable et nous sommes certain que c’est ce que nous proposons.

Aidez-nous à mettre fin au jeu des représentants médiatiques imposés par le système s’opposant à tout renouveau.

Faisons émerger nous-mêmes les hommes intègres et les corps représentatifs du bien commun. Ces gens honnête et charismatique existent ! Et ils n’attendent que nous pour les aider à prendre leur place.

A tous les Français,

Aujourd’hui, fidèle à sa mission, le « Service Public Libre », annonce le lancement de « Présidentielle 2022 », l’émission arbitre de la prochaine campagne présidentielle, devant permettre au mouvement historique des Gilets Jaunes de trouver enfin sa traduction politique dans le changement décisif du Bien commun attendu de tous en 2022.

La Mission

Quelle est la mission de « Présidentielle 2022 » ? C’est la réalisation de « l’Appel du 18 juin 2019 » des Gilets Jaunes, ayant annoncé son programme en ces termes :

« La France a perdu une bataille ! Mais par la Victoire historique des Gilets Jaunes, la France n’a pas perdu la guerre ! Le président Macron voudrait nous présenter comme vaincus, effacés, sans projet et sans débouché, populistes et marginaux. Mais nous avons mis en lumière la nouvelle arme de notre défaite – intellectuelle et non plus mécanique – dont doit venir la victoire de la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus doivent nous donner la victoire en 2022. L’arme secrète de la défaite de la France, c’est la magie politique. Cette arme de manipulation est celle du caméléon, celle du langage politique truqué de Macron qui lui permet de se faire en même temps tout et son contraire. La conclusion des Gilets Jaunes s’impose : la seule solution, c’est la reprise du pouvoir et de la langue politique par la Vérité et dans les actes. Pour vaincre, il faut un but, un plan et une méthode. Notre but est la prise du pouvoir pour tous et partout pour les « Présidentielles 2022 ». Pour en finir avec l’actuel divorce entre le peuple français et ses dirigeants. Notre plan c’est de faire en vrai la révolution démocratique promise en faux par Macron. Notre méthode, c’est de mettre la vérité au cœur de la politique, la vérité doit remplacer le mensonge pour tous et partout. Remettre le langage à l’endroit, les institutions en état de marche ainsi que l’humain et la nature au centre des réflexions. Sauf à vouloir s’effacer de l’histoire, la France n’a pas le choix. Elle doit remédier à l’impuissance politique d’Emmanuel Macron, en accomplissant à sa place la « Révolution démocratique ». Cette fois c’est la Vérité qui précède les vainqueurs. »

La magie des « Gilets Jaunes », c’est la clef des Présidentielles 2022 !

Il nous reste un an avant les élections présidentielles 2022. Allons-nous encore une fois nous faire voler la victoire ou allons-nous nous prendre en main pour faire émerger l’élite du bien commun ?

En huit mois, nous avions accompli ce que nul intellectuel, nul parti, nul syndicat, nul Président, n’était parvenu à faire depuis des décennies : réveiller la conscience de sa torpeur et unir massivement les Français dans le constat d’échec global des politiques. Dès le 14 Novembre 2018, les Gilets Jaunes ont obtenu le « mea culpa » de Macron qui a lui-même dû avouer n’avoir pas su réconcilier le peuple français et ses dirigeants. En 2019, Macron nous a volé le Grand débat que nous lui avions imposé.

En 2020, ce sont les Gilets Jaunes en blouse blanche et les autres qui ont sauvé la situation.

Alors que le terrorisme sanitaire frappe de stupeur les Français et que la narration pandémique a plongé une grande partie de nos concitoyens dans une hypnose profonde, « Le Service Public Libre » et ses équipes ont continuer de porter la voix des Gilets Jaunes.

Dès le 28 avril 2020, alors que les Partis sont tous inexistants, ils ont été les seuls à proposer un protocole de traitement alternatif à la politique criminelle de négation du traitement.

Ne vous y trompez pas ! Derrière les mensonges et l’oubli, la magie des Gilets Jaunes est toujours présente en France et au-delà et c’est pour cette raison que nous persévérons à construire la seule offre politique capable de rassembler les 80% de français déjà conquis par notre mouvement historique.

Aujourd’hui l’heure est donc à l’optimisme car notre engagement sans faille nous place dans les meilleures conditions pour prétendre à la victoire à laquelle les Français n’osaient même plus rêver en l’absence de toute candidature crédible.

Oui ! La victoire est toujours possible ! Et c’est l’héritage de la magie Gilets Jaunes, ayant fait l’admiration du monde entier, qui nous permet de franchir une nouvelle étape décisive avec la diffusion de notre nouveau grand format, inédit sur l’échiquier politique.

Une présidentielle enfin démocratique, c’est une première !

« Présidentielle 2022 » est l’émission référence de la prochaine campagne présidentielle. Le programme s’appuiera sur la préméditation du crime de masse, le négationnisme présidentiel déjà démontré pour organiser la sélection de l’emblématique et indispensable président Gilets Jaunes. Seule personne capable de porter la flamme de vérité ayant déjà exalté le cœur de l’immense majorité des Français.

Et pour assurer la sortie du bon candidat, nous suivrons la méthodologie d’Arnaud Upinsky qui par son expertise de mathématicien, de linguiste, d’épistémologue et d’audit international assumera le rôle d’arbitre politique des présidentielles 2022.

« Présidentielle 2022 » est l’émission qui manquait au paysage audiovisuel, d’autant plus qu’elle casse le schéma électif classique orchestré par l’idéologie des partis, les sondages des médias et l’argent des banques comme des lobbies.

C’est la première fois dans l’histoire du régime représentatif que les Français se mettent à la recherche de leur candidat. Jusqu’à présent c’était le candidat qui choisissait ses électeurs, aujourd’hui nous inversons le procédé habituel pour surclasser par construction tous les autres modes de sélection.

Par notre positionnement stratégique, nous sommes les seuls capables de faire aboutir le mouvement des gilets jaunes et d’enfin répondre à l’attente de retour à la vie normale que partage tous les Français.

L’enjeu, c’est que la volonté générale, les 80% reprennent enfin leurs souffles.

Que nous le voulions ou non, en mai 2022 nous aurons un président et des ministres. Alors que vous vous revendiquiez souverainiste de gauche, de droite ou abstentionniste, vous n’avez pas le choix ! Vous devez soutenir la stratégie la plus viable et nous sommes certain que c’est ce que nous proposons.

Aidez-nous à mettre fin au jeu des représentants médiatiques imposés par le système s’opposant à tout renouveau.

Faisons émerger nous-mêmes les hommes intègres et les corps représentatifs du bien commun. Ces gens honnête et charismatique existent ! Et ils n’attendent que nous pour les aider à prendre leur place.

Mais pour vaincre, il nous faut la participation de tous !

C’est pour atteindre cet objectif ambitieux que nous vous sollicitons car votre participation sous toutes ses formes est vivement attendue ! Nous avons besoin de toutes les énergies disponibles ! Toutes !

Alors dès aujourd’hui, soyez généreux ! Partagez notre stratégie au plus grand nombre !

Adhérez, faites des dons, donnez de votre temps ! Créer des partenariats ! Engagez-vous !

Ensemble, fédérons l’élite populaire ! Produisons de l’inédit ! Créons des convergences opératives et gagnons !

Dès maintenant, partout en France, mettons-nous à la recherche d’un porte-parole, d’un présidentiable, d’un authentique représentant des Français et c’est ainsi que tout le reste suivra !

Si ce n’est pas nous qui le faisons, qui le fera !? Nous sommes convaincus que le « Service Public Libre », le président Gilet Jaune et leurs alliés ont le pouvoir de porter le beau, le vrai et le bien.

Sauvons notre pays ! Prenons le pouvoir pour tous et partout ! Construisons pour demain, construisons pour les siècles et les millénaires !

Seul nous pouvons déjà faire beaucoup mais ensemble nous sommes invincibles !

Rejoignez-nous sur Odysée et Télégram ! Faites connaître le « Service Public Libre » et soutenez notre stratégie pour la présidentielle 2022 qui de toute les façons sera jaune ! Car oui ! Chaque candidat utilisera notre mouvement historique à son avantage dans l’espoir de se faire élire.

Nous sommes le programme de demain ! Nous sommes le mouvement de vérité qui a déjà soumis toute la caste politique. Nous sommes l’incontournable arbitre Gilets Jaune des Présidentielles 2022 !

Assurer la victoire de la magie bénéfique des Gilets Jaunes sur la magie maléfique de Macron, tel est notre plan de bataille pour accomplir « la Révolution démocratique » que Macron s’est révélé incapable d’accomplir et pour gagner ainsi la guerre de Reconquête du Pouvoir par la Reconquête du langage politique pour tous !

Il est maintenant l’heure de finir le travail initié en 2018 ! Cela ne dépend que de nous !

Avec vous tous, La victoire nous appartient !

Vive la magie de Bien commun des Gilets Jaunes !

Vive la France libre !

Source :

https://t.me/servpubliclibre

https://servicepublic-libre.fr/

https://odysee.com/@LeServicePublicLibre:4?

Article :

Service Public Libre

Note :

A titre personnel, je ne sais pas quoi penser de ce mouvement. Je vous expose ce « programme » mais à chacun de développer sa propre opinion.

Vidéo :

[1] PRÉSIDENTIELLE 2022 avec Alexandre Juving-Brunet – Service Public Libre / YouTube

Photo :

Pour illustration