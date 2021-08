Pass sanitaire : Femmes Enceintes Sacrifiées, Peuple Français Maltraité – Manifestations Anti-Pass à Paris

Time : 9 mn 43 / [1/4]

Synopsis vidéo 1 :

Elles sont enceintes. Et face aux inquiétudes liées à leur grossesse, le Pass sanitaire a ajouté un stress supplémentaire à leur vie quotidienne.

Jusqu’au 21 juillet dernier, les femmes enceintes encore au premier trimestre de leur grossesse avaient reçu une consigne claire : Oui à la vaccination, à partir du quatrième mois de préférence ! Ce fut donc une grosse surprise lorsque ces dernières ont découvert ce changement soudain de consignes, moins de trois semaines avant la date de généralisation du Pass sanitaire obligatoire.

Une grosse surprise qui s’est vite transformée en angoisse, lorsqu’elles ont appris qu’elles ne feraient pas partie des personnes exemptées de Pass. Car impossible pour ces dernières de se faire vacciner à temps dans des délais aussi courts. Quelles sont les raisons qui ont finalement mené à ce volte-face de la communauté scientifique et des autorités de santé ? Les femmes enceintes sont-elles les sacrifiées du Pass sanitaire ?

Bonus vidéo…

Time : 56 mn 48 / [2/4]

Manifestations contre le Pass sanitaire à Paris, 14 août 2021.

Cortège 1 | Gilets Jaunes : Porte Dorée – Place de Clichy

Cortège 2 | Les Patriotes : Place de la Catalogn – Port Royal

Cortège 3 | Place de la Bourse – Place du Palais-Royal

Ce samedi 14 août encore une fois, de nombreuses manifestations ont eu lieu contre le Pass sanitaire à Paris et partout en France. Celles-ci ont commencé le 17 juillet suite aux annonces d’Emmanuel Macron et continueront sans doute tant que le Pass sanitaire sera d’actualité.

Ces manifestations sont inédites par leur densité et leur multiplicité partout sur le territoire, alors que nous sommes en plein été et que de nombreux français sont en vacances. À Paris, Lyon, Toulouse, Lille, mais aussi dans des petits villages… Ceux qui refusent le Pass sanitaire et le contrôle social que celui-ci instaure, peuvent presque toujours trouver un point de manifestation proche de chez eux.

Bonus vidéo…

Time : 1 mn 35 / [3/4]

Vidéo accélérée de deux manifestations à Paris le 7/08/2021.

237 000 manifestants ont été recensés, dont 17 000 à Paris, d’après le ministère de l’intérieur.

Bonus vidéo…

Time : 1 mn 58 / [4/4]

Vidéo en accélérée des deux plus grosses manifestations contre le Pass sanitaire à Paris le 14 août 2021.

Selon le ministère de l’Intérieur, étaient présentes près de 13 900 personnes ce samedi dans la capitale (215 000 dans toute la France).

Vidéo :

[1] LES FEMMES ENCEINTES, SACRIFIÉES DU PASS SANITAIRE ? – Le Média / YouTube

[2] Peuple français maltraité | Manifestations anti-pass à Paris, 14 août 2021 – NTD Français / YouTube

[3] Vidéo accélérée de deux manifestations à Paris le 7/08/2021 – TV YÉ / YouTube

[4] [ACCÉLÉRÉE] Les deux plus grosses manifestations contre le pass sanitaire à Paris le 14 août 2021 – TV YÉ / YouTube

Photo :

Pour illustration