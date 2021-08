Pass sanitaire | Gironde : l’expérimentation d’un bracelet pour remplacer le Pass QR code

Time : 1 mn 24 / [1/2]

L’expérimentation, validée par les autorités locales, pose des questions que le ministère de l’Intérieur doit trancher. Elle faciliterait la vie dans les bars et restaurants.

Les autorités locales ont donné leur accord pour ce test à grande échelle qui débute ce jeudi 19 août. Pour faciliter l’entrée dans les bars et restaurants qui sont désormais soumis au Pass sanitaire, environ 20.000 bracelets vont être mis à disposition des établissements dans les lieux touristiques les plus fréquentés de la Gironde.

En Gironde, plus de 200 bars et restaurants vont tester un dispositif afin de fluidifier les contrôles du Pass sanitaire. Les clients doublement vaccinés pourront arborer un bracelet de couleur, au lieu de montrer leur QR code. Portée par l’Umih 33 (Union des métiers de l’industrie de l’hôtellerie), l’initiative est approuvée par la préfecture.

Depuis le 9 août, un Pass sanitaire est désormais obligatoire pour s’installer en terrasse ou manger au restaurant. Afin de simplifier le quotidien des propriétaires d’établissements, mais aussi des clients doublement vaccinés, plus de 200 cafés et restaurants girondins se sont portés volontaires pour tester un nouveau dispositif de bracelets gratuits. L’initiative, portée par l’Umih 33 (Union des métiers de l’industrie de l’hôtellerie) et approuvée par la préfecture de la Gironde, va débuter à partir de la fin de semaine.

Une fois ce bracelet fixé autour du poignet, impossible de le retirer sans l’arracher. Gratuit, ce ruban de plastique ne sera donné qu’aux clients sur la base du volontariat. Quelques 20.000 bracelets colorés permettront de s’asseoir dans un restaurant ou une terrasse de café ici, sans avoir à chaque fois à présenter son QR Code.

« On s’est aperçu que beaucoup de nos clients venaient de manière récurrente : plusieurs fois dans la journée ou tous les jours. Pour éviter de demander ce Pass sanitaire de manière trop régulière, on a imaginé faire porter à nos clients un bracelet », explique Laurent Tournier, président de l’Umih33.

500 établissements espérés

Le processus est simple : il suffit de se présenter devant un établissement et de justifier d’un schéma vaccinal complet contre le Covid-19 et de son identité.

« On peut garder ce bracelet indéfiniment, mais ça ne fonctionne que sur le fait qu’on puisse produire un justificatif des deux doses de vaccin, pas le PCR », précise Laurent Tournier.

L’Umih 33 espère qu’au moins 500 établissements participeront à l’opération. En Gironde, les bars et restaurants déplorent en moyenne une baisse de de 20 à 25%, parfois beaucoup plus, de leur chiffre d’affaires depuis l’extension du Pass sanitaire.

Le Pass sanitaire en bracelet suspendu face à l’emballement et aux polémiques

Le dispositif d’un bracelet faisant office de Pass sanitaire pour faciliter les contrôles à l’entrée des bars et restaurants en Gironde, a été « suspendu » le 19 août afin de « clarifier les contours de l’opération », selon l’UMIH-33.

L’expérimentation d’un bracelet faisant office de Pass sanitaire dans les bars et restaurants, qui avait été annoncée le 18 août, « est suspendue », a fait savoir auprès de l’AFP Laurent Tournier, président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie départementale (UMIH-33).

« Je veux que cette opération soit sereine. Or, elle a été mal interprétée dans les commentaires » après des articles de presse, a affirmé Laurent Tournier. « Le bracelet ne remplace pas le Pass sanitaire. Le bracelet est un support visible du Pass sanitaire », a-t-il souligné, ajoutant : « C’est un moyen supplémentaire pour que notre clientèle d’habitués, déjà contrôlée à plusieurs reprises, soit identifiée plus clairement. Mais cela ne dédouane pas nos clients d’être détenteurs du Pass sanitaire. »

« Aujourd’hui, ça s’emballe, ça fait des polémiques. On va attendre que les esprits s’apaisent »

Le dispositif avait été présenté le 18 août à la presse. Le principe était qu’un client, probablement un habitué de l’établissement, se porte volontaire pour présenter à l’exploitant la preuve de son schéma vaccinal complet ainsi que son identité. Dès lors, il était censé recevoir un bracelet inamovible comme sésame, lui permettant d’accéder à l’établissement sans se faire contrôler une nouvelle fois.

« Aujourd’hui, ça s’emballe, ça fait des polémiques. On va attendre que les esprits s’apaisent. Je veux apporter des solutions, pas des problèmes », a répété Laurent Tournier en précisant que sa décision avait été prise en accord avec les autorités de la Gironde. La préfecture avait fait savoir le 18 août que la police continuerait à contrôler le Pass et non le bracelet.

« On jugera : si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, on arrête tout. On a la manette », avait précisé à l’AFP, à propos de ce dispositif, Martin Guespereau, préfet délégué pour la défense et la sécurité.

L’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih) lance un système de bracelets pour fluidifier les contrôles

C’est un simple bracelet blanc en tissu, floqué du logo de l’Umih 33 (Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie). Remis au client lors du contrôle de son Pass sanitaire dans un restaurant ou un bar, il permettra d’éviter toute autre vérification durant la soirée ou les jours suivant.

Dans les autres départements, l’initiative est scrutée avec intérêt. Elle pourrait permettre la fluidification des contrôles dans les établissements.

