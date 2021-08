Transport maritime : Cargos, la face cachée du fret maritime

Time : 4 mn 16 / [1/1]

Le transport maritime lié à l’importation de ces produits de consommation quotidienne génère une pollution bien plus importante qu’on ne veut souvent l’admettre. Un navire de marchandises pollue autant que 50 millions de voitures.

Environ 90% de ce que nous consommons transitent sur les quelque 60.000 vaisseaux qui sillonnent sans relâche les mers du globe.

Tout ce que nous consommons vient de l’étranger et 95 % des produits expédiés à travers la planète passent par les mers ou les océans.

C’est dire notre dépendance et l’importance du fret maritime, tentaculaire réseau d’artères maritimes qui structure la mondialisation . Mais celle-ci n’est rendue possible que parce qu’une armada de cargos voguent à son service. Ces dizaines de milliers de bateaux gros comme des buildings sillonnent les mers et les océans sans relâche afin de faire fonctionner notre système économique.

Le transport maritime est devenu le secteur d’activité le plus important et le plus puissant du monde, l’essence même de la mondialisation.

Une activité phénoménale ! Il est vrai que le système semble tombé sur la tête… Ici, du poulet américain est découpé et mis sous vide en Chine. Là, du whisky écossais embouteillé en Australie revient à la case départ, avant d’être distribué dans le monde entier…

Mais à quel prix ? Qui en sont les acteurs ? Quels sont les enjeux économiques, sociétaux, politiques, juridiques et écologiques du fret maritime ?

Une excellente enquête, qui laisse sans voix, sur l’une des pires industries au monde : le transport maritime . Non-respect des droits du travail, pollutions sonore et atmosphérique, exonération de taxes, transport d’armes, financement de conflits… tout y passe en termes de scandales. Pourtant, cette industrie nous concerne tous et toutes puisque la quasi-totalité des produits que nous consommons sont expédiés par containers de l’autre bout de la planète. Il est grand temps de dénoncer ces pratiques car il existe aujourd’hui des solutions pour y remédier.

Une enquête audacieuse qui nous entraîne dans les coulisses du transport maritime pour révéler la mécanique et les dangers de cette industrie clé de notre économie, de notre environnement et de notre modèle de civilisation.

Et si peu de monde en a vraiment conscience, c’est que ces autoroutes tracées dans l’immensité des mers échappent aux regards.

https://greenpeacefilmfestival.org/film/cargo-la-face-cachee-du-fret/

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/58016_1#

Une coproduction La Compagnie des Taxi-brousse – Polar Star Films

Auteur – Scénario – Réalisateur : Denis Delestrac

Première sortie : 16 avril 2016 (États-Unis)

[1] Transport maritime : Cargos, la face cachée du fret maritime [Extrait] – Mr Aphadolie / YouTube

