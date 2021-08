« A force de jouer avec des allumettes, on finit par mettre le feu », Patrick Jaulent, avec le Dr Valérie Bugault : La rencontre !

Time : 37 mn 11 / [1/2]

Docteur en électronique, diplômé d’une université américaine, enseignant, consultant et conférencier international, auteur de plusieurs ouvrages de référence, Patrick Jaulent est un expert en stratégie et en cyber-sécurité. Il a longtemps demeuré aux Etats-Unis.

Docteur en électronique, lanceur d’alerte et auteur, Patrick Jaulent vient de publier « Un monde de menteurs : la cybersurveillance au service de la vérité ». Il a répondu à notre invitation du « Défi de la vérité ».

Se disant en « colère », déplorant le sacrifice « des actifs, des jeunes pour des vieux comme [lui] », il estime ici qu’il « faut que la vérité sorte » et revient sur l’origine du virus, l’histoire du laboratoire P4 de Wuhan et son lien avec la France.

Affirmant que la dangerosité du virus a été manipulée artificiellement, il constate « qu’à force de jouer avec des allumettes, on finit par mettre le feu » et évoque enfin les vaccins, leur nature, et les liens entre les différents fabricants et notamment la fondation de Bill Gates.

Valérie Bugault est docteur en droit de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. A l’occasion de sa thèse portant sur le droit de l’entreprise, elle a élaboré une théorie juridique unifiée, qualifiée « d’iconoclaste », de l’entreprise.

Elle a travaillé comme avocate fiscaliste dans le domaine des prix de transfert ainsi qu’en droit fiscal interne avant de cesser sa carrière d’avocate pour se consacrer à l’analyse des problématiques de géopolitique économique.

Elle a notamment publié, en 2016, sur le site du Saker francophone une série d’études intitulée « décryptage du système économique global », où elle raconte les paradis fiscaux et le système monétaire international. Elle a également co-écrit un livre « Du nouvel esprit des lois et de la monnaie », publié en juin 2017 par Sigest.

Valérie Bugault table sur un assainissement financier et économique de la planète en croyant qu’il est grand temps de sortir de l’état actuel des choses qui favorise les paradis fiscaux.

