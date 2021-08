Smartphone : Applications de messagerie pour discuter ou chatter sans connexion mobile, Internet et Wi-Fi

Aujourd’hui nous sommes habitués à communiquer grâce aux Applications de messagerie et réseaux sociaux. Ne vous êtes-vous jamais demandé s’il existait un moyen pour communiquer sans Internet, sans Wi-Fi ? Oui, il existe des Applications de messagerie gratuites pour communiquer sans Internet, 3G, 4G, 5G, ni Wi-Fi. Découvrez donc quelques Applications de Chat sans Internet sur Android et iPhone.

Situations idéales pour utiliser les Applications de Chat sans Internet

Nous utilisons régulièrement les Applications WhatsApp, Facebook, Twitter pour communiquer mais dans certaines situations, nous n’avons pas accès à Internet surtout lorsque :

Le gouvernement censure l’Internet (coupe Internet).

Vous visitez une région dépourvue de 3G, 4G, Wi-Fi, etc…

En cas de catastrophe, lorsque tous les réseaux sont en pannes.

En cas de guerre.

Etc…

Pourtant il existe des Applications de messagerie pour envoyer des messages, passer des appels sans utiliser de données cellulaires ni Wi-Fi mais qui utilisent d’autres technologies de communication.

Voici quelques Applications de Chat pour communiquer en cas de coupure d’Internet

– Bridgefy – Offline Messages

Bridgefy est une application de messagerie hors ligne qui vous permet de communiquer avec vos amis et votre famille lorsque vous n’avez pas accès à Internet, simplement en allumant votre antenne Bluetooth. Idéal pour les festivals de musique, les stades, les communautés rurales, les catastrophes naturelles, les voyages à l’étranger et bien plus encore. Elle dispose de 3 modes de fonctionnement : Person To Person, Mesh Mode, Broadcast Mode et d’un mode online lorsque vous avez une connexion Internet.

Bridgefy : Android | iPhone

– Offline Chat

Offline Chat est une application de communication qui permet aux utilisateurs de découvrir les autres utilisateurs à proximité, limité à 100 mètres, et de créer une connexion peer-to-peer sans connexion Internet ou de données mobiles.

Offline Chat : Android

– Briar Messenger

Briar est une application de messagerie conçue pour les activistes, les journalistes et toute autre personne ayant besoin d’un moyen de communication sûr, facile et robuste sans utiliser Internet. Contrairement aux applications de messagerie traditionnelles, Briar Messenger ne s’appuie pas sur un serveur central : les messages sont directement synchronisés entre les appareils des utilisateurs.

Si Internet est en panne, Briar Messenger peut se synchroniser via Bluetooth ou Wi-Fi, en conservant les informations en cas de crise. Si Internet est disponible, Briar peut se synchroniser via le réseau Tor, protégeant ainsi ses utilisateurs. Briar Messenger a été conçu pour résister à la surveillance et à la censure.

Briar Messenger : Android

Évidemment à ce niveau de proximité, il n’existe que deux technologies intégrées à nos téléphones qui peuvent nous aider à savoir le Wi-Fi ou le Bluetooth. Ce sont ces deux techniques qui permettent le dialogue direct entre terminaux. Elles évitent de passer par les infrastructures existantes des opérateurs téléphoniques. Nous pourrions ajouter la Li-Fi, technique qui passe par la lumière (LED) pour transmettre les informations. Mais si nous sommes face à une coupure générale d’électricité impossible l’utiliser.

Quelques autres Applications :

Voxer Walkie-Talkie PTT (pour iOS, pour Android).

Zello PTT Walkie-Talkie (pour Android, pour iOS).

vCinity (pour iOS).

Cependant ces applications ne fonctionnent que si un grand nombre d’utilisateurs s’en servent. Chacun devenant le relais des uns et des autres . Il s’agit d’une chaîne de relais, en quelque sorte. En d’autres termes il faut que les téléphones aient encore de la batterie quelles que soient les conditions.

Bonus..

Time : 9 mn 46 / [1/1]

Plus qu’un long discours sur le fonctionnement de nos téléphones, une vidéo explique l’engineering en quelques images.

Pour la plupart d’entre nous, le téléphone mobile fait partie de notre vie, mais je suis sûr que vos esprits curieux se sont toujours demandé comment un téléphone mobile peut téléphoner et pourquoi il existe plusieurs générations de communications mobiles. Examinons la technologie qui se cache derrière les communications mobiles.

En 2014, il existait une Application du nom de « FireChat ». Mais elle a disparu avec beaucoup d’autres dans les abimes du numérique.

