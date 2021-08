Les raisons cachées du désordre mondial ; se préparer au choc de notre devenir – Dr Valérie Bugault

Time : 51 mn 43 / [1/1]

Des clés pour comprendre le fonctionnement du système économique global et ses problématiques afférentes. Cette synthèse met en lumière le travail d’analyse de Valérie Bugault sur le contrôle de la monnaie et la dégradation du droit colonisé progressivement par une vision anglo-saxonne. Elle prône le rejet de cette situation et énumère les conditions nécessaires pour un renouveau civilisationnel.

Synopsis :

Bien que de nature radicale, les évolutions politiques, géopolitiques, institutionnelles, économiques et juridiques actuelles, passent souvent sous le radar des analystes, qui ne voient que l’écume des transformations.

Les Français, qui perçoivent de façon diffuse la gravité des événements en cours, sont limités par leur perception et ne comprennent, trop souvent, pas la cohérence de long terme des événements. Car, sur le modèle de la tectonique des plaques, les modifications auxquelles nous assistons, préparées de longue date et longtemps restées invisibles, deviennent brutalement apparentes aux yeux de tous.

Privés d’analyses cohérentes sur la durée, les Français ne disposent pas de réelles armes pour défendre le modèle de société qu’ils avaient accepté et qui leur est retiré, de façon aussi sournoise qu’autoritaire.

Face à l’apparente inéluctabilité des phénomènes auxquels nous assistons, une réaction par le rejet est aujourd’hui la seule alternative politique disponible.

À l’heure des bilans, cette synthèse apporte des clefs de compréhension systémique que le lecteur curieux pourra utilement compléter par la lecture du livre « Demain dès l’aube…. Le renouveau : Les raisons cachées du désordre mondial » [1] qui énumère les conditions du renouveau civilisationnel.

Biographie succincte :

Valérie Bugault est docteur en droit de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. A l’occasion de sa thèse portant sur le droit de l’entreprise, elle a élaboré une théorie juridique unifiée, qualifiée « d’iconoclaste », de l’entreprise.

Elle a travaillé comme avocate fiscaliste dans le domaine des prix de transfert ainsi qu’en droit fiscal interne avant de cesser sa carrière d’avocate pour se consacrer à l’analyse des problématiques de géopolitique économique.

Elle a notamment publié, en 2016, sur le site du Saker francophone une série d’études intitulée « décryptage du système économique global », où elle raconte les paradis fiscaux et le système monétaire international. Elle a également co-écrit un livre « Du nouvel esprit des lois et de la monnaie », publié en juin 2017 par Sigest.

Valérie Bugault table sur un assainissement financier et économique de la planète en croyant qu’il est grand temps de sortir de l’état actuel des choses qui favorise les paradis fiscaux.

Source :

https://valeriebugault.fr/

Son ouvrage :

[1] « Demain dès l'aube…. Le renouveau : Les raisons cachées du désordre mondial » / Auteur : Valérie Bugault / SIGEST (Edition) / Paru le 09/09/2019

https://www.lalibrairie.com/livres/demain-des-l-aube—-le-renouveau_0-6245049_9782376040347.html

Vidéo :

[1] Valérie Bugault – Se préparer au choc de notre devenir. – Des Paluches et des Bouquins / YouTube

Photo :

Pour illustration

