Infarctus : apprenez à reconnaître les symptômes

L’infarctus du myocarde, ou crise cardiaque, est déclenché par l’obstruction de l’artère coronaire et entraîne la destruction partielle du muscle cardiaque. Apprenez à reconnaître les différents symptômes.

Communément appelé « crise cardiaque », l’infarctus du myocarde correspond à la destruction partielle du muscle cardiaque, due à l’obstruction d’une artère qui alimente le cœur en sang, et donc en oxygène. Cette situation d’extrême urgence nécessite d’appeler le Samu (15) pour une hospitalisation immédiate.

Lorsqu’un caillot bouche une artère coronaire, le cœur est brutalement privé d’oxygène. Très rapidement, les cellules cardiaques privées d’oxygène meurent. Il faut réagir vite pour éviter des complications qui peuvent mener à l’arrêt cardiaque.

Quand une artère irriguant le muscle cardiaque (myocarde) se bouche à cause d’un caillot, d’une plaque d’athérome ou d’un spasme, une partie du cœur n’est plus suffisamment oxygénée et se détruit. C’est cette nécrose qui est à l’origine des crampes ressenties dans l’angine de poitrine. Si l’on n’agit pas rapidement, tout le cœur risque d’être privé d’oxygène : il va lui être de plus en plus difficile de se contracter. C’est ce que l’on appelle l’infarctus du myocarde, ou plus communément crise cardiaque.

Chaque année 120 000 personnes font un infarctus en France et 15 % décèdent dans l’année qui suit.

Les symptômes ne sont malheureusement pas toujours identifiables et peuvent différer chez la femme.

L’infarctus considéré à tort comme une maladie masculine

Trop souvent, l’infarctus est considéré comme une maladie essentiellement masculine. On associe le patient type à un homme de 50 à 60 ans, fumeur, sédentaire et avec un peu d’embonpoint. Pourtant, les femmes ne sont pas épargnées. Loin de là.

Avant la ménopause, elles auraient quatre fois moins de risque de faire un infarctus que les hommes.

Après la ménopause, en revanche, elles ont davantage de facteurs de risque que les hommes : hypertension artérielle, diabète et hypercholestérolémie.

Quant aux fumeuses, leur risque d’infarctus est nettement augmenté quel que soit leur âge, à plus forte raison lorsqu’elles prennent une contraception oestroprogestative.

Le profil de la personne à risque

Vous avez plus de 50 ans, et vous ressentez une douleur au thorax dans certaines circonstances : lors d’un effort (montée des marches, port de sacs lourds), lors de la digestion ou lors de périodes de grand froid. Cette douleur au thorax se manifeste pendant quelques minutes, puis tout rentre dans l’ordre.

Quels sont les facteurs de risque d’un infarctus ?

Les facteurs de risque diffèrent peu entre les hommes et les femmes :

La cigarette.

Le stress.

Un manque d’activité physique régulière.

Le diabète.

Le cholestérol.

L’hypertension artérielle.

Ainsi, une bonne hygiène de vie est la première protection contre l’infarctus du myocarde. Les femmes peuvent aussi demander conseil à un médecin, notamment aux trois périodes clés de leur vie hormonale que sont la contraception, la grossesse et la ménopause.

Quels sont les signes avant-coureurs d’une crise cardiaque ?

Le symptôme le plus connu est une douleur aiguë et persistante dans la poitrine avec une sensation d’étau qui se resserre. La douleur peut irradier dans le bras gauche ou encore causer des vertiges.

70% des patients disent ressentir cette douleur qui peut se propager dans les épaules, les mains, le dos ou même la mâchoire (comme une rage de dents).

Parfois, elle s’accompagne de nausées ou de vomissements. En effet, si l’infarctus touche la partie inférieure du cœur proche de l’estomac, elle peut faire croire à de simples problèmes digestifs.

En cas de symptômes, surtout, ne les prenez pas à la légère. Il est indispensable de consulter afin de vérifier si vous ne souffrez pas d’angine de poitrine. Celle-ci devra être impérativement traitée afin d’empêcher la survenue d’une crise cardiaque.

Existe-t-il des symptômes différents chez l’homme et chez la femme ?

Chez les hommes, l’infarctus peut se manifester par une sensation de poids ou d’oppression derrière le sternum, mais aussi par une grande fatigue, un essoufflement ou des sueurs froides.

Les femmes peuvent également souffrir d’une douleur au niveau du thorax, « mais ce symptôme plus classique chez l’homme est plus rare chez la femme», précise la Fédération française de cardiologie. Elles sont surtout en proie à un essoufflement ou à des palpitations à l’effort et parfois même au repos , à des nausées, des vomissements, des sueurs, des douleurs dans le creux de l’estomac, ou encore une grande fatigue persistante et inhabituelle.

Mal informées sur les signes d’alerte, sous-estimant parfois leur douleur, les femmes mettent en moyenne une trentaine de minutes de plus que les hommes avant d’appeler les secours . « Elles décrivent souvent plus de symptômes que les hommes, ce qui peut dérouter le médecin », souligne également le Dr Manzo-Silberman, cardiolgoue. Or, tout retard au diagnostic peut être fatal.

Par ailleurs, après un infarctus, les femmes ont davantage de risques de mourir ou de refaire un accident cardiovasculaire dans l’année qui suit, comparativement aux hommes. Elles sont moins nombreuses à suivre un programme de réadaptation cardiovasculaire, pourtant essentiel à un bon rétablissement.

Infarctus silencieux : des symptômes atypiques qui doivent alerter

Un quart des infarctus ne s’accompagne pas de signes caractéristiques , indique l’Inserm. L’infarctus peut se manifester brutalement, comme un « coup de tonnerre ». Mais parfois, la sensation de gêne est présente depuis plusieurs jours et la typique douleur thoracique est absente . L’infarctus se manifeste alors par des douleurs atypiques à l’estomac ou dans le dos qui n’alertent pas de la même façon la personne qu’une douleur à la poitrine.

Les femmes seraient d’ailleurs particulièrement à risque car elles ont tendance à sous-estimer les signes d’alerte, alors qu’elles sont touchées à un âge de plus en plus jeune à cause des problèmes de diabète, d’hypertension, de stress, de tabagisme, de sédentarité et d’obésité.

Certains symptômes atypiques sont donc essentiels à connaître :

Une sensation d’épuisement.

Une toux ou une sensation d’essoufflement à l’effort.

Des nausées.

Une insomnie.

Une sensation de brûlure après avoir mangé.

Des vertiges et une sudation excessive.

Une anxiété inexplicable et des picotements à la poitrine.

Face à une personne inconsciente qui ne respire pas, il y a urgence. Il faut immédiatement alerter les secours et pratiquer un massage cardiaque. Louis, formateur à la Protection Civile Paris Seine, vous explique comment effectuer un massage cardiaque.

Comment réagir lorsque l’on est confronté à un infarctus ?

Environ 10% des victimes décèdent dans l’heure qui suit et le taux de mortalité à un an est de 15%. Dès les premiers signes d’alerte, ne perdez donc pas une minute. Si vous ressentez une douleur intense à la poitrine plus de 15 minutes, si vous avez une sensation de brûlure ou de serrement comme un étau, un seul réflexe : appelez les secours en composant le 15 ou le 112.

Les trois premières heures sont cruciales . Le flux sanguin doit en effet être rétabli très rapidement dans l’artère bouchée, afin d’avoir les meilleures chances de récupération. Les traitements de l’infarctus sont d’autant plus efficaces qu’ils sont administrés vite.

Si vous êtes confronté à une personne qui ressent les premiers symptômes, essayez de l’apaiser pour que le cœur soit le plus possible au repos.

Asseyez-la, elle arrivera à mieux respirer dans cette position.

Si elle est inconsciente et qu’elle respire, allongez-la par terre sur le côté et basculez sa tête en arrière.

Si elle ne respire plus, pratiquez un massage cardiaque.

Trois grands types de vaisseaux sanguins : les artères, les veines et les capillaires – transportent nutriments, dioxygène et déchets à travers l’ensemble du corps. Cet ensemble de vaisseaux forme un système clos… de près de 100 000 km de long ! Le sang qui circule dans les vaisseaux est mis en mouvement par le cœur, un muscle creux et cloisonné qui fonctionne comme une pompe.

