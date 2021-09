Résumé SOTT – Août 2021 : Changements Météorologiques Extrêmes

Time : 24 mn 01 [Vostvfr] / [1/1]

Synopsis [traduction rapprochée] :

Un séisme de magnitude 7,2 a frappé le sud-ouest d’Haïti le 14 août, dévastant les infrastructures déjà fragiles des départements de la Grand’Anse, des Nippes et du Sud. Environ 7 000 maisons ont été détruites et près de 5 000 bâtiments ont été endommagés, notamment des hôpitaux et des écoles.

Les travaux de sauvetage ont été entravés par des routes et des ponts endommagés, et d’autres efforts ont été interrompus par les inondations causées par la tempête tropicale Grace. Les derniers rapports font état de plus de 2 200 morts et 12 200 blessés.

Ida, le cinquième ouragan le plus puissant à avoir frappé les États-Unis, a fait des ravages sur la côte de la Louisiane, provoquant une destruction généralisée dans les grandes villes comme la Nouvelle-Orléans. Des vents et des pluies extrêmes, des arbres tombés et des inondations ont endommagé les infrastructures de base, un million de maisons et d’entreprises se sont retrouvées sans électricité et plus de 600 000 personnes n’ont pas eu d’eau courante. L’ouragan a causé 50 milliards de dollars de dégâts totaux.

Plus de 1 100 maisons en Corée du Nord ont été endommagées, des milliers de personnes ont été évacuées et des fermes et des routes ont été emportées après des jours de fortes pluies et d’inondations. Les autorités s’attendent à un impact négatif sur les approvisionnements alimentaires en raison des dommages importants aux cultures.

91 incendies de forêt brûlent maintenant aux États-Unis, déclenchant des états d’urgence et des évacuations massives . Cette année, 37 803 incendies ont brûlé plus de 3 millions d’acres aux États-Unis. Au cours de la même période en 2020, 32 059 incendies ont brûlé un total de 2,1 millions d’acres . L’Idaho est l’État avec le plus grand nombre de grands incendies, cependant, l’Oregon a le plus d’acres brûlés : 554 587 parmi ses 11 incendies.

La chaleur extrême est en train de cuire Le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Minnesota, l’Iowa et le Nebraska endurent tous des zones de sécheresse extrême. Le Dakota du Nord et le Minnesota, en particulier, connaissent des baisses presque record de l’humidité du sol, affectant les cultures.

L’incendie de Caldor a continué de connaître une croissance sans précédent en raison des combustibles extrêmement secs poussés par les vents du sud-ouest dans le nord de la Californie. Près de 50 000 acres ont été brûlés, détruisant des dizaines de maisons.

Plus de 1 100 personnes ont été évacuées par la mer du haut lieu touristique de Bodrum pour échapper aux incendies de forêt en Turquie le long de la côte méditerranéenne. En Grèce, les incendies ont forcé l’évacuation de quatre villages. L’incendie s’est produit dans une forêt de montagne à 30 kilomètres (19 miles) à l’est de Patras, la troisième plus grande ville de Grèce . Accentué par des vents violents, le feu dévale les pentes et menace les villages balnéaires.

Des feux de forêt ont également ravagé les forêts et les villages de la région kabyle en Algérie, recouvrant la zone montagneuse d’épais nuages ​​de fumée. Au moins 65 personnes sont mortes, dont 25 soldats qui faisaient partie des efforts de sauvetage

La plupart des incendies de forêt dans le monde ont été déclenchés par des conditions sèches, des vents forts et une augmentation des éclairs.

Maintenant, à l’autre extrême du thermomètre, le Colorado et l’Utah ont été recouverts de neige juste après les deux mois les plus chauds de tous les temps. Cette chute brutale des températures « hivernales » en août est loin d’être normale.

Le Chili, la Bolivie, le Pérou, l’Argentine, l’Australie et l’Afrique du Sud ont également signalé des températures inhabituellement froides et de fortes chutes de neige cet hiver.

Synopsis [Original] :

A 7.2 magnitude earthquake hit southwestern Haiti on August 14, devastating the already fragile infrastructure in Grand’Anse, Nippes, and Sud Departments. Around 7,000 homes were destroyed, and nearly 5,000 buildings were damaged, including hospitals and schools.

Rescue work was hampered by damaged roads and bridges, and further efforts were halted by floods caused by Tropical Storm Grace. The latest reports register more than 2,200 dead and 12,200 injured.

Ida, the fifth-most-powerful hurricane to strike the US, wreaked havoc on the Louisiana coast, leaving widespread destruction in major cities like New Orleans. Extreme wind and rain, fallen trees and flooding damaged basic infrastructure, a million homes and businesses were left with no electricity, and more than 600,000 people lacked running water. The hurricane caused $50 billion in total damage.

More than 1,100 homes in North Korea were damaged, thousands of people evacuated, and farms and roads washed away after days of heavy rains and floods. Authorities expect a negative impact on food supplies due to the significant crops damage.

91 wildfires are now burning across the US triggering states of emergency and mass evacuations. This year, 37,803 fires have burned more than 3 million acres across the United States. During the same period in 2020, 32,059 fires burned a total of 2.1 million acres. Idaho is the state with the biggest number of large fires, however, Oregon has the most acres burned: 554,587 among its 11 fires.

Extreme heat is baking North Dakota, South Dakota, Minnesota, Iowa, and Nebraska all contain areas of extreme drought. North Dakota and Minnesota, in particular, are experiencing near-record lows in soil moisture, affecting crops.

The Caldor Fire continued to experience unprecedented growth due to extremely dry fuels pushed by the southwest winds in Northern California. Nearly 50,000 acres have been scorched, destroying dozens of homes.

More than 1,100 people were evacuated by sea from the tourist hotspot of Bodrum to escape Turkey’s forest fires burning along the Mediterranean coast. In Greece, the fires have forced the evacuation of four villages. The fire was in a mountain forest 30 kilometers (19 miles) east of Patras, Greece’s third-largest city. Aided by strong winds, the fire raced down the slopes and threatened seaside villages.

Wildfires also ravaged forests and villages in the Kabyle region of Algeria, covering the mountainous area with thick clouds of smoke. At least 65 people died, including 25 soldiers who were part of the rescue efforts

Most of the wildfires around the world have been triggered by dry conditions, strong winds, and increased lighting strikes. Rather symbolic for a world that is also figuratively on fire as well.

Now to the other extreme of the thermometer, Colorado and Utah got covered in snow just after the hottest couple of months ever. This sudden drop to « winter-like » temperatures in August is far from normal.

Chile, Bolivia, Peru, Argentina, Australia, and South Africa also reported unusually cold temperatures and heavy snow this winter.

