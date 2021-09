Le viol des foules par la propagande – Charles Sannat

Time : 33 mn 56 / [1/1]

Comme toute analyse, j’exprime dans cette vidéo une opinion sur des faits mis en perspective. Cela ne constitue pas la vérité mais des éléments de réflexion à la disposition de tous.

Charles Sannat

Synopsis :

Définition de violer, au-delà de l’acceptation sexuelle que tout le monde connaît, c’est aussi l’action de violer quelque chose comme le viol d’un secret professionnel.

Comme le précise le Larousse c’est aussi « le fait de forcer, de contraindre quelqu’un contre sa pensée : Un viol de conscience ».

Ce n’est pas rien et le viol n’est pas que sexuel, on peut également parler d’un viol de l’esprit, de la pensée, on peut parler d’une violation du psychisme de la personne.

C’est ce qu’a étudié Serge Tchakhotine dans son ouvrage « Le viol des foules par la propagande politique ».

Compte tenu de la situation actuelle il était important de prendre le temps de s’interroger sur les méthodes actuellement utilisées à l’encontre des foules, aussi, pour mieux s’en prémunir.

Tchakhotine est né en 1883 à Constantinople, mort en 1973 en Russie, enterré en Corse à Cargèse, c’est un microbiologiste et psychosociologue russe.

Il a combattu la révolution russe, exilé en Allemagne il a été l’un des principaux résistants au nazisme et devient l’idéologue en chef du front de fer pour s’opposer au nazisme.

Ami d’Albert Einstein et d’Ivan Pavlov, dont il expose et utilise les théories psychologiques dans « Le Viol des foules par la propagande politique ».

Il est considéré comme l’un des inventeurs des méthodes de la propagande moderne et l’un des premiers théoriciens de la psychologie des masses à la suite des travaux du français Gustave Le Bon.

Je partage ici et avec vous quelques considérations et analyses et réflexions qui concernent la situation actuelle et aussi la situation future avec la nécessité de poser la question de l’efficacité de la vaccination comme arme qui va tout changer et tout régler.

Ici, encore une fois, aucune vérité absolue, mais des pistes de réflexions pour prendre de la hauteur et anticiper ce qui pourrait arriver.

A bientôt.

Charles Sannat

Source :

https://insolentiae.com/

Note :

« Insolentiae » signifie « impertinence » en latin

Pour m’écrire charles@insolentiae.com

« Ceci est un article ‘presslib’, c’est-à-dire libre de reproduction en tout ou en partie à condition que le présent alinéa soit reproduit à sa suite. Insolentiae.com est le site sur lequel Charles Sannat s’exprime quotidiennement et livre un décryptage impertinent et sans concession de l’actualité économique. Merci de visiter mon site. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la lettre d’information quotidienne sur http://www.insolentiae.com. »

Charles Sannat est un entrepreneur et analyste économique français. Il est diplômé de l’Ecole Supérieure du Commerce Extérieur (1993-1997) et du Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (1998-1999).

Il commence sa carrière en 1997 dans le secteur des nouvelles technologies comme consultant puis manager au sein du Groupe Altran – Pôle Technologies de l’Information (secteur banque/assurance). Il rejoint en 2006 BNP Paribas comme chargé d’affaires et devient en 2012 directeur des études économiques à AuCoffre.com (société de placements en or et argent physique avec garde en coffres).

En 2015, il quitte Aucoffre.com pour fonder le site Insolentiae, site de « décryptage impertinent et satirique de l’actualité économique », et la chaîne YouTube insolentiae.tv. Il rédige une lettre mensuelle, STRATEGIES, pour donner son analyse de la situation économique. Il diffuse aussi un JT de l’or consacré à l’actualité des métaux précieux en général et à l’or en particulier.

Il enseigne l’économie dans plusieurs écoles de commerce parisiennes et écrit régulièrement des articles sur l’actualité économique.

Vidéo :

[1] Le viol des foules par la propagande – Le Grenier de l’éco / YouTube

Photo :

Pour illustration