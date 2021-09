Les GAFAM, champions du lobbying à Bruxelles

Time : 3 mn 40 / [1/1]

Les organisations Corporate Europe Observatory et Lobby Control ont mené une vaste enquête, publiée mardi 31 août, sur le pouvoir grandissant des géants du numérique auprès des institutions européennes.

Ursula von der Leyen

612 entreprises et associations du secteur technologique ont dépensé 97 millions d’euros par an depuis 2019 en lobbying auprès de Bruxelles, selon un rapport de CEO et LobbyControl. Un tiers de ce budget est financé par dix entreprises seulement.

Les organisations Corporate Europe Observatory (CEO) et LobbyControl ont dévoilé le 31 août une enquête saisissante sur la portée du lobbying des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) au sein des institutions européennes.

Alors que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen estime que la mission de l’UE est d’assurer un avenir numérique qui soit « le reflet du meilleur de l’Europe, ouvert, honnête, divers, démocratique et sûr ». Un vœu pieu, certes, mais sur le papier, on est loin de ces belles promesses… Cette politique numérique est soumise à d’intenses pressions de la part des géants du numérique, parmi lesquels le rapport de CEO et LobbyControl comptent aussi IBM, Huawei, Vodafone, Qualcomm ou Intel.

Au total, 612 entreprises et associations du secteur technologique ont dépensé 97 millions d’euros − dix fois plus que celui de l’industrie automobile − par an depuis 2019 en lobbying auprès des institutions de l’UE à Bruxelles, un tiers (32 millions d’euros) de ce budget colossal étant financé par les dix entreprises précitées, dont les cinq GAFAM.

Source :

https://www.lobbycontrol.de/

https://corporateeurope.org/en/2021/08/lobby-network-big-techs-web-influence-eu

https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/08/31/les-gafam-rois-du-lobbying-a-bruxelles_6092811_3234.html

https://francais.rt.com/international/90328-comment-gafam-sont-devenus-champions-du-lobbying-aupres-institutions-ue

Article :

Jean-Pierre Stroobants / Le Monde

RT France

Vidéo :

[1] Les GAFAM, champions du lobbying à Bruxelles – RT France / YouTube

Photo :

Pour illustration