Angleterre : une mer de détritus et de tentes abandonnées par les fêtards après un festival de musique

Une mer d’ordures a été laissée par environ 100 000 fêtards qui ont assisté au Reading Festival le week-end férié.

De nombreuses tentes ont été abandonnées, comme le montre la vidéo ci-dessus, ainsi que des chaises, des kiosques et des sacs de couchage.

Des milliers de tentes laissées à l’abandon, des déchets éparpillés sur plusieurs hectares, une pelouse tapissée de cadavres de bouteilles… Au lendemain de l’édition 2021 du Reading Festival en Angleterre, où plus de 100 000 jeunes ont fait la fête non-stop durant trois jours, les équipes de nettoyage ont « la gueule de bois ». Les festivaliers ont laissé les lieux dans un piteux état. Sur une vidéo filmée par un drone, on constate l’ampleur des dégâts.

Sur les réseaux sociaux, les images de cette mer de détritus, ont soulevé l’indignation. Parmi les internautes choqués, certains ont suggéré de retirer la licence de l’organisateur du festival , tant que de vraies mesures permettant d’interdire un tel saccage ne seront pas appliquées.

Pourtant, le site du festival comportait une section entière dédiée à la sensibilisation du public de maintenir le festival propre tout au long de l’événement. Plastique à usage unique, empreinte carbone, trajets partagés, espaces de recyclage sur tout le site… « Si vous avez des tentes, des chaises, des piles vides, des boîtes de conserve non ouvertes après le festival, veuillez les apporter aux points de recyclage. La réalité est que les tentes abandonnées finissent à la décharge parce qu’il est impossible de les recycler ou de les réutiliser. », pouvait-on ainsi lire.

Au Reading Festival, plus de 100 000 personnes ont foulé l’herbe durant quelques jours. Mais à leur départ, de très nombreux festivaliers ont laissé leur tente, et autres effets dont ils n’avaient plus l’usage, sur place. Résultat, une véritable vision de cauchemar.

En attendant l’édition 2022, une grande opération de nettoyage a été lancée. Et il ne faudra pas moins de deux semaines d’efforts pour faire place nette. Concernant les milliers de tentes et centaines de sacs de couchage laissés sur place, une association, Hert for Refugees, a demandé à pouvoir les récupérer pour les redistribuer à des réfugiés.

Dimanche 29 août, le festival de Reading s’achevait au Royaume-Uni, dans la petite ville de Little John’s Farm, sur les berges de la Tamise. Ces quelques jours de festivités auront laissé derrière eux une mer de détritus abandonnés, dont des milliers de tentes et de déchets en tous genre qui ont révolté de nombreux internautes sur la toile.

Les abris en plastique laissés dans les champs du Berkshire s’ajouteront aux tonnes de déchets évacués du site, qui comprennent de grandes quantités de canettes de bière, de bouteilles, d’ustensiles de drogues ainsi que des sous-vêtements sales, des préservatifs usagés…

