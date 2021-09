Contrôle mental : les origines, le projet et les méthodes – Ariane Bilheran et Donde Vamos

Time : 1 h 50 mn / [1/1]

Synopsis :

Nous sommes dans une période de sidération dans laquelle il est difficile de comprendre les logiques et les dynamiques en cours. Il est alors nécessaire de faire un pas de côté et regarder l’histoire pour comprendre les origines de ce que nous vivons aujourd’hui. Il existe bien une cohérence dans la dynamique actuelle qui s’inscrit dans les idéologies des élites d’hier. Cette suite logique est celle de l’idéologie eugéniste.

Quel est le projet eugéniste ? Quelles formes a-t-il prises ? Quelles méthodes sont mises en œuvre ? Et enfin, quels sont nos leviers d’action ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec Ariane Bilheran et Donde Vamos.

Ariane Bilheran est normalienne (Ulm), psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie, chargée de cours à l’Université, auteur, conférencière, consultante. Auteur de plus de vingt-cinq ouvrages, ses domaines d’expertise sont le harcèlement, la paranoïa, les déviances du pouvoir et la reprise de son pouvoir personnel.

Donde Vamos est un pseudonyme, car elle aborde des sujets extrêmement sensibles. C’est une ex-journaliste professionnel pour la presse écrite et pour le web, qui a quitté son métier, car le contexte médiatique ne lui permettait plus d’exercer selon ses aspirations et en cohérence avec ses valeurs. Elle démarre donc le blog Donde Vamos fin 2007. Elle s’intéresse, en autre, aux problèmes de la pédocriminalité et des réseaux pédophiles.

Biographie succincte :

Après avoir intégré l’Ecole Normale Supérieure (Ulm), Ariane Bilheran a choisi d’ajouter à sa formation initiale de lettres classiques un double cursus en troisième cycle de philosophie et de psychologie.

Son doctorat de psychopathologie a porté sur la temporalité psychique dans la psychose.

Ariane Bilheran exerce une activité de psychologue (consultations, formations, supervisions, diagnostics souffrance au travail) et enseigne la psychologie clinique à l’Université de Provence. Elle dirige également la société Sémiode, un cabinet de conseil et d’études de sémiologie et d’anthropologie culturelle.

Titre, Diplôme :

Normalienne (Ulm), Master Lettres Classiques, Philosophie et Psychologie.

Fonction actuelle :

Psychologue, Dirigeante de la société Sémiode.

Source :

https://semiode.webnode.fr/

https://www.arianebilheran.com/

http://dondevamos.canalblog.com/

Vidéo :

[1] Contrôle mental #1 : les origines et le projet – Ariane BILHERAN & Donde VAMOS – 25-08 – 20h00 – Akina 5 / YouTube

Ou

Contrôle mental #1 : les origines, le projet, les méthodes -Ariane BILHERAN & Donde VAMOS – LE FRONT MEDIATIQUE 2 / YouTube

Photo :

Pour illustration

Livre :

– Se sentir en sécurité – Comment se protéger du stress et de la peur / Ariane Bilheran / Ed : Payot (Janvier 2018).

– L’imposture des droits sexuels: Ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial / Ariane Bilheran / Ed : Auto-Édition (Avril 2017).

– Psychopathologie De La Paranoïa / Ariane Bilheran / Ed : Armand Colin (Juillet 2016).

– Soyez solaire ! Et libérez-vous des personnalités toxiques / Ariane Bilheran / Ed : Payot (Septembre 2015).

– Manipulation – La repérer, s’en protéger : La repérer, s’en protéger / Ariane Bilheran / Ed : Armand Colin (Mars 2013).

Voir notamment [Articles Ariane Bilheran] :

La psychose paranoïaque de notre ère : Ariane Bilheran, psychologue

Etre ou ne pas être complotiste ? Telle est la question ! Ariane Bilheran, psychologue

Loi Schiappa : Standards pour l’éducation sexuelle en Europe (OMS) – [Vidéo]

L’imposture des droits sexuels ou la loi de la pédophile au service du totalitarisme mondial : Ariane Bilheran, psychologue [Vidéos]