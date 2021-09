Audi skysphere concept 2021 : un cabriolet futuriste électrique capable de changer de taille

Audi a dévoilé le premier membre d’une nouvelle famille de véhicules concept, un roadster spectaculaire. Audi skysphere concept est le nom du cabriolet deux portes à propulsion électrique dont les lignes mènent directement au design Audi de demain. Avec elle, la marque illustre sa vision du segment du luxe progressif du futur, dans lequel l’intérieur devient un espace interactif et le véhicule une plate-forme pour des expériences captivantes. Cela est rendu possible grâce à la conduite autonome, à une refonte révolutionnaire de l’intérieur et à un écosystème numérique homogène.

Time : 1 mn 28 [Vostvfr] / [1/3]

Une nouvelle icône dévoilée. Célébrant l’avenir des expériences centrées sur l’humain et de la technologie innovante, le concept Audi skysphere est la liberté en mouvement.

Dernièrement, le constructeur automobile allemand Audi a dévoilé un concept-car assez impressionnant. Il s’agit d’un roadster entièrement électrique, autonome et surtout modulable. Suivant la configuration souhaitée, il est possible de faire en sorte que le véhicule change de taille.

Un véhicule modulable

En ce qui concerne les concept-car, le constructeur japonais Nissan avait frappé très fort en janvier 2021. Désirant communiquer sur sa vision de l’automobile de 2050, l’entreprise avait dévoilé un futur dans lequel l’émotion d’une personne peut faire l’objet d’une intégration dans une machine autonome, et ce au moyen d’une connexion physique . Autrement dit, le concept est une voiture ne faisant qu’un avec l’humain. Dans son communiqué du 10 août 2021, l’allemand Audi s’est montré un peu plus terre à terre. Toutefois, son concept-car Skysphere est aussi étonnant. Électrique et permettant la conduite autonome, ce roadster a la particularité d’être modulable.

Time : 9 mn 43 [Vostvfr] / [2/3]

La voiture futuriste a un volant mobile, une conduite entièrement autonome et un look incroyable. Ce concept car rejoint l’Audi Grand Sphere dans une approche durable, élégante et futuriste du monde automobile.

Le conducteur désirant prendre le volant pilotera le véhicule en mode sport d’une longueur de 4,94 m. En revanche, si ce dernier active la conduite autonome, les châssis et autres éléments de carrosserie se mettront en mouvement pour atteindre une longueur de 5,19 m. Selon Audi, cette configuration permet aux passagers de profiter d’un espace plus confortable pour les jambes ainsi que des divertissements proposés par le véhicule. À noter que dans cette configuration, le volant et les pédales disparaissent totalement.

Une conduite autonome de niveau 4

Au niveau des performances, Audi affirme que le Skysphere embarque un moteur arrière de 465 kW (632 chevaux). Son couple maximal est de 750 Nm. Ainsi, bien que le véhicule pèse 1 800 kg, le 0 à 100 serait atteignable en seulement quatre petites secondes. En ce qui concerne l’autonomie, celle-ci devrait atteindre environ 500 km. En revanche, le constructeur n’a pas communiqué sur l’architecture (400 ou 800 Volts) ni sur l’éventuelle possibilité de recharge rapide.

Une commande électrique assure la direction, celle-ci permettant un contrôle à la fois des roues avant et arrière. Il est ici question d’obtenir un rayon de braquage correct malgré l’extrême longueur du véhicule. Par ailleurs, le plus étonnant réside dans une promesse d’Audi au sujet de la conduite autonome. En effet, celle-ci sera de niveau 4, un niveau n’ayant jamais été atteint jusqu’à aujourd’hui, et ce même par Tesla.

Enfin, il faut savoir que le Skysphère ne sera certainement jamais produit à grande échelle ni placé sur le marché. Il s’agit effectivement d’un concept-car qui, comme souvent avec ce genre de véhicule, vise à évaluer la réaction du public et des médias face à une nouveauté.

Time : 4 mn 33 [Vostvfr] / [3/3]

Une expérience pas comme les autres. Ce qui a commencé comme une idée ambitieuse, imaginée en croquis et développée en réalité virtuelle, a maintenant pris vie. Remettre en question les attentes pour réunir deux concepts de mobilité dans une seule voiture innovante, conçue pour vous donner la liberté de choisir. Le concept Audi skysphere est une vision du futur où se rencontrent, performance et mobilité électrique. Regardez l’histoire se dérouler.

Source :

https://sciencepost.fr/voici-skysphere-une-automobile-electrique-et-autonome-capable-de-changer-de-taille/

https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/audi-skysphere-concept-the-future-is-wide-open-14162

Article :

Yohan Demeure, rédacteur scientifique / Sciencepost

Vidéo :

[1] The Audi skysphere concept: freedom in motion – Audi / YouTube

[2] The Audi Car of the Future – Audi Skysphere – Supercar Blondie / YouTube

[3] The making of the Audi skysphere concept | A documentary – Audi / YouTube

Photo :

Pour illustration