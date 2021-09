ABYSSES : voyage dans les profondeurs maximales

Time : 17 mn 20 / [1/1]

Chapitres vidéo :

00:00​ – Intro

00:49​ – Zone photique

01:31​ – Zone crépusculaire

04:22 – Bioluminescence

06:32 – Zone de minuit

07:28 – Plaine abyssale

08:24 – Il neige sous les mers

10:40 – Les carcasses de baleines

13:00 – Zone Hadale

13:56 – Le fond de la Fosse des Mariannes

Synopsis :

La fosse des Mariannes est la fosse océanique la plus profonde connue à ce jour, c’est aussi l’endroit le plus profond de la croûte terrestre. Elle est située dans la partie nord-ouest de l’océan Pacifique, à l’est des Îles Mariannes, à proximité de l’île de Guam. Le point le plus bas connu se situerait, selon les relevés, à 10 984 ± 25 m. Des organismes dits « piézophiles » y vivent, malgré des pressions atteignant l’équivalent de 1 100 atm.

La fosse se situe sur une frontière de plaques tectoniques, dans une zone de subduction où la plaque pacifique passe sous la plaque philippine. Il s’agit d’une fosse engendrée par subduction spontanée en domaine océanique : la subduction océan-océan est couplée à un bassin arrière-arc en extension. Elle se poursuit au nord sous le nom de fosse d’Izu-Ogasawara le long de l’archipel Nanpō, soit l’archipel d’Izu et l’archipel d’Ogasawara aussi appelé « îles Bonin », avec laquelle elle forme l’arc Izu-Bonin-Mariannes.

Quelle est la profondeur des océans ?

Zone crépusculaire, zone hadale :

Au moment où vous m’écoutez git au fond des océans quelques 700 000 carcasses de baleine en décomposition. Réparties sur l’ensemble des plaines abyssales de notre planète, cela fait en moyenne une carcasse de grands cétacés tous les 25 kilomètres. Chacune d’entre elles constituant – pour les 400 espèces animales différentes pouvant être observées en train de s’en délecter – d’immense réserve de nutriments, des cadeaux tombés d’en haut. D’un point de vue nutritif chacune de ces dépouilles c’est, sur une zone d’un hectare , l’équivalent de 2 000 ans de neige en apport de matière organique.

Au fond de la Fosse des Mariannes, par 10 971 mètres de fond, au sein du Challenger Deep, le canyon le plus profond du monde , sur chaque centimètre carré de surface, elle est équivalente à celle qu’exercerait un éléphant en marchant sur vous avec des talons aiguilles ou encore celui d’une petite voiture posée sur un ongle de main.

Aujourd’hui, si douze humains sont allés marcher sur la Lune, seuls 4 sont descendus à plus de 10 000 mètres. Et les cartes dont nous disposons de la surface de Mars restent toujours plus détaillées que celles des reliefs sous-marins de notre propre planète . Encore aujourd’hui, certaines zones du globe tel que le sud de l’Atlantique, les monts sous-marins du Pacifique, ou encore les océans australes et arctiques restent en grande partie inexplorés. Ainsi, lors de chaque campagne d’étude scientifique de l’océan profond qui y sont menés, il n’est pas rare de remonter – à chaque plongée – plus de 50 % d’espèces non identifiées.

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fosse_des_Mariannes

Note :

Avec le soutien du Centre National du cinéma et de l’image animée en partenariat avec LeBlob.fr, la Cité de l’Océan et Copernicus Marine service / Mercator ocean.

Images crédits : NOAA / IFREMER

Vidéo :

[1] ABYSSES: Voyage dans les profondeurs maximales – Balade Mentale / YouTube

Photo :

Pour illustration