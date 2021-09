« Ils pensaient que c’était impossible, et pourtant, une inflation à 10 % pour Noël ? », Charles Sannat

Time : 37 mn 52 / [1/1]

Je partage ici et avec vous quelques considérations et analyses et réflexions qui concernent la situation actuelle et aussi la situation future.

Ici, encore une fois, aucune vérité absolue, mais des pistes de réflexions pour prendre de la hauteur et anticiper ce qui pourrait arriver.

Charles Sannat

Le sujet de l’inflation est toujours aussi important pour nous tous, pour notre vie quotidienne bien évidemment, mais aussi pour nos vies d’épargnants, ou d’investisseurs.

Certains pensent que l’inflation, et c’est la thèse officielle, sera temporaire et limitée. Il y a des arguments à l’appui de cette thèse que j’analyse ici. Et puis, il y a d’autres éléments passés plutôt sous silence qui plaident pour une inflation beaucoup plus forte et durable.

Que disent ceux qui croient que l’inflation ne sera que temporaire ?

Simple.

En gros ils n’ont qu’un seul véritable argument, à savoir que les salaires n’augmentent pas et donc cela empêche tout phénomène durable d’inflation. En théorie.

La deuxième idée qu’ils avancent, est que les pénuries seront de courte durée et que tout cela va bien vite se remettre en route. Au bout du compte, l’inflation sera bien vite un mauvais souvenir.

Je pense qu’il s’agit-là d’arguments parfaitement audibles, mais d’une part un peu convenue et surtout il manque d’autres éléments pour avoir une réflexion plus globale sur le sujet.

Dans cette vidéo, j’essaie d’abord de démontrer que sur les 20 dernières années nous avons une inflation qui reste sur ses niveaux historiques alors que le PIB et la hausse des salaires sont orientés tendanciellement à la baisse (de la hausse). On peut donc avoir une stagnation des salaires ET une inflation ce qui engendre évidemment la perte de pouvoir d’achat dont nous souffrons tous en France à commencer par les classes populaires et les classes moyennes.

Ensuite, je liste les différents facteurs inflationnistes comme :

La politique économique chinoise.

La désindustrialisation française.

Les pénuries chroniques.

La raréfaction des matières premières.

La hausse structurelle des prix de l’énergie,

…sans oublier la très inflationniste transition écologique et énergétique.

Charles Sannat

Source :

https://twitter.com/Insolentiae

https://insolentiae.com/ils-pensaient-que-cetait-impossible-et-pourtant-une-inflation-a-10-pour-noel-ledito-de-charles-sannat/

Article :

Charles Sannat / Insolentiae

Note :

« Insolentiae » signifie « impertinence » en latin

Pour m’écrire charles@insolentiae.com

« Ceci est un article ‘presslib’, c’est-à-dire libre de reproduction en tout ou en partie à condition que le présent alinéa soit reproduit à sa suite. Insolentiae.com est le site sur lequel Charles Sannat s’exprime quotidiennement et livre un décryptage impertinent et sans concession de l’actualité économique. Merci de visiter mon site. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la lettre d’information quotidienne sur http://www.insolentiae.com. »

Charles Sannat est un entrepreneur et analyste économique français. Il est diplômé de l’Ecole Supérieure du Commerce Extérieur (1993-1997) et du Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (1998-1999).

Il commence sa carrière en 1997 dans le secteur des nouvelles technologies comme consultant puis manager au sein du Groupe Altran – Pôle Technologies de l’Information (secteur banque/assurance). Il rejoint en 2006 BNP Paribas comme chargé d’affaires et devient en 2012 directeur des études économiques à AuCoffre.com (société de placements en or et argent physique avec garde en coffres).

En 2015, il quitte Aucoffre.com pour fonder le site Insolentiae, site de « décryptage impertinent et satirique de l’actualité économique », et la chaîne YouTube insolentiae.tv. Il rédige une lettre mensuelle, STRATEGIES, pour donner son analyse de la situation économique. Il diffuse aussi un JT de l’or consacré à l’actualité des métaux précieux en général et à l’or en particulier.

Il enseigne l’économie dans plusieurs écoles de commerce parisiennes et écrit régulièrement des articles sur l’actualité économique.

Vidéo :

[1] Ils pensaient que c’était impossible et pourtant… Inflation à 10% à Noel? – Le Grenier de l’éco / YouTube

Photo :

Pour illustration

Voir notamment :

Le passage du franc à l’euro : Quel est notre pouvoir d’achat après 15 ans d’Euro-servitude ?