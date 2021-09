Bunkers high-techs de luxe : les élites ultra-riches se réfugient loin des grandes villes – Paul Joseph Watson, journaliste

Time : 3 mn 05 / [1/1]

Certaines des élites les plus riches s’enfuient loin des grandes villes et se font construire des bunkers fortifiés de haute technologie dans des zones très éloignées des grands centres de population.

Dans son rapport, Paul Joseph Watson partage des articles axés sur plusieurs milliardaires qui dépensent d’importantes sommes d’argent pour sortir des villes afin de se rendre dans des zones reculées.

Watson pense que cela a quelque chose à voir avec l’imminence d’un effondrement économique et sociétal (Collapse) ; si des pays comme les États-Unis continuent à dépenser de l’argent qu’ils n’ont pas, atteignant des déficits records.

Pour construire leurs complexes anti-apocalyptiques, certains de ces milliardaires ont fait appels à l’architecte qui a réalisé le stade olympique de Tokyo.

Dans un article du un article du New-Yorker, Evan Osnos révèle comment les milliardaires achètent des terres et se construisent des abris luxueux en Nouvelle-Zélande, en Terre de feu (Argentine) et au Kamchatka (Russie), les trois endroits de la planète qui seront les moins touchés par la crise économique et sociétale mondiale et l’effondrement écologique.

Nouvelle-Zélande (pour illustration)

Cela n’est pas nouveau pour la classe dominante mais ces derniers temps, il semblerait que les nantis accélèrent considérablement leurs projets.

Source :

https://www.waynedupree.com/2021/09/bunkcers-cities-billionaires/

https://escapethecity.life/bunkers-de-luxe-super-riches-et-effondrement

https://www.newyorker.com/magazine/2017/01/30/doomsday-prep-for-the-super-rich

https://andorra.kivazen.com/video-reporter-paul-joseph-watson-reveals-that-rich-elites-protect-high-tech-bunkers-far-from-big-cities/

Article :

Par : Missy Grue / WayneDupree

Andorra News

Traduction rapprochée : Aphadolie.com

Note :

Paul Joseph Watson est un animateur de radio, écrivain et journaliste.

Vidéo :

[1] Bunkers high-techs – Paul Joseph Watson

[Traduction : @LeLibrePenseur : https://crowdbunker.com/v/4G7kVIz4Bl ]

[https://odysee.com/@Re-information2.0:2/LesBunkersDesRiches:2]

[https://odysee.com/@PhilippeLeBel:4/Les- »ultra-riches »-se-préparent-au-CHAOS-!:f]

Photo :

Pour illustration

Sur le même thème :

Bunkers pour millionnaires [Vidéo]

Assurance Apocalypse : Construction de Bunkers de Luxe pour milliardaires [Vidéo]