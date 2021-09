Citation | Quote : « Connaître l’art d’impressionner l’imagination des foules, c’est connaître l’art de les gouverner » – Gustave Le Bon

Gustave Le Bon

« L’imagination représentative des foules, comme celle de tous les êtres chez lesquels le raisonnement n’intervient pas, est susceptible d’être profondément impressionnée. […] Les foules sont un peu dans le cas du dormeur dont la raison momentanément suspendue, laisse surgir dans l’esprit des images d’une intensité extrême, mais qui se dissiperaient vite au contact de la réflexion. »

« Les foules ne pouvant penser que par images, ne se laissent impressionner que par des images. Seules ces dernières les terrifient ou les séduisent et deviennent des mobiles d’action. C’est pourquoi les représentations théâtrales, qui donnent l’image sous sa forme la plus nette, ont toujours une énorme influence sur les foules. Du pain et des spectacles constituaient jadis pour la plèbe romaine l’idéal du bonheur. Pendant la succession des âges cet idéal a peu varié. »

« Cent petits crimes ou cent petits accidents ne frapperont aucunement l’imagination des foules ; tandis qu’un seul crime considérable, une seule catastrophe, les frapperont profondément, même avec des résultats infiniment moins meurtriers que les cent petits accidents réunis. […] Ce ne sont donc pas les faits en eux-mêmes qui frappent l’imagination populaire, mais bien la façon dont ils sont répartis et présentés. Il faut que par leur condensation, si je puis m’exprimer ainsi, ils produisent une image saisissante qui remplisse et obsède l’esprit. Qui connaît l’art d’impressionner l’imagination des foules connaît aussi l’art de les gouverner. »

Gustave Le Bon (1841-1931), médecin, anthropologue, psychologue social et sociologue français

Note :

Extrait de « Psychologie des Foules » (1895). Réédition : Paris, Presses universitaires de France, Collection Quadrige, 1988.

