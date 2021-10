Des chercheurs de l’Université d’Helsinki ont étudié des milliers de chats et identifié 7 traits de personnalité distincts

Les chats sont des animaux qui semblent assez communs, mais qui sont pourtant uniques en leur genre. À la fois indépendants, affectueux, territoriaux et malins, ces petits félins ont en effet beaucoup de caractère, et selon une nouvelle étude, ils ont même sept traits distincts qui définissent leur personnalité.

Une étude pour confirmer la validité d’une méthode de recherche sur le comportement félin

Les chats sont souvent accusés d’être des animaux de compagnie beaucoup moins agréables que les chiens. Bien qu’ils aient tendance à être beaucoup plus indépendants que leurs homologues canins, une nouvelle étude révèle que la personnalité d’un chat est bien plus complexe qu’il n’y paraît. D’ailleurs, une équipe de l’université d’Helsinki affirme avoir identifié sept traits distinctifs de personnalité et de comportement que les chats présentent régulièrement. Selon l’étude publiée dans la revue Animals, ces traits sont notamment variables d’une race à l’autre et pourraient être utilisés pour améliorer le bien-être de nos animaux de compagnie.

Les chercheurs ont décidé de mener cette étude, car même si des recherches ont déjà été menées pour comprendre le comportement félin, la validité et la fiabilité de ces études n’ont pas été confirmées.

« Par rapport aux chiens, on en sait moins sur le comportement et la personnalité des chats, et il existe une demande pour identifier les problèmes et les facteurs de risque associés. Nous avons besoin de plus de compréhension et d’outils pour éliminer les comportements problématiques et améliorer le bien-être des chats », a expliqué Salla Mikkola, auteure principale de l’étude, dans un communiqué.

Par ailleurs, les chercheurs ont tenu à préciser que le but de l’étude n’était pas réellement d’effectuer une analyse sur le comportement félin, mais de démontrer la validité de l’enquête effectuée pour collecter des données sur le comportement des chats. Pour confirmer la fiabilité de leur méthode, les chercheurs ont notamment demandé aux propriétaires de remplir à nouveau un questionnaire plusieurs mois après l’enquête initiale. Par conséquent, les chercheurs estiment qu’il s’agit de « l’enquête la plus vaste et la plus importante à ce jour, et elle offre d’excellentes opportunités pour des recherches plus approfondies ».

Enjouement, agressivité et peur constituent les principaux traits de personnalité des chats

Pour identifier ces sept traits de personnalité, les chercheurs ont mené l’enquête auprès de 4 316 chats de 26 races différentes, a rapporté IFL Science. Pour ce faire, des questionnaires comprenant 138 questions ont été envoyés aux propriétaires des chats. C’est à partir de ces réponses que les auteurs de l’étude ont repéré les sept traits spécifiques que les chats présentent ; à savoir :

L’enjouement ou la faculté d’agir. La peur. L’agressivité envers les humains. La sociabilité envers les humains. La sociabilité envers les autres chats. Les problèmes de bac à litière. Le toilettage excessif.

Selon les chercheurs, l’enjouement, la peur et l’agressivité sont les traits qui sont le plus fréquemment observés.

« Les problèmes de litière et le toilettage excessif ne sont pas des traits de personnalité en tant que tels, mais ils peuvent indiquer quelque chose sur la sensibilité du chat au stress », ont expliqué les chercheurs par rapport aux autres traits identifiés.

En ce qui concerne les variations de la personnalité en fonction de chaque race de chats, les scientifiques ont noté que certains traits étaient plus présents chez certaines races en particulier.

« La race la plus craintive était le Bleu Russe, tandis que l’Abyssin était la moins craintive. Le Bengal était la race la plus active, tandis que le Persan et l’Exotic étaient les plus passifs », a noté Hannes Lohi, coauteur de l’étude. « Nous avions déjà observé le même phénomène dans une étude précédente », a-t-il ajouté.

La race semble donc exercer une influence sur la personnalité du félin.

Source :

https://www.mdpi.com/2076-2615/11/7/1991

https://dailygeekshow.com/chat-traits-personnalite/

https://www.helsinki.fi/en/news/animals/seven-personality-and-behaviour-traits-identified-cats

https://www.sciencealert.com/scientists-have-narrowed-down-cat-personalities-to-seven-traits

https://www.iflscience.com/plants-and-animals/cats-have-seven-personality-traits-impawtant-study-finds/

Article :

Gabrielle Andriamanjatoson / Dailygeekshow

Michelle Starr / Science Alert

Photo :

Pour illustration

Voir notamment :

La face cachée des chats [Vidéo]

Les merveilleux pouvoirs des chats [Vidéo]

Les bienfaits des chats sur la santé [Vidéos]

Oscar, le chat qui accompagne les mourants [Vidéos]

Des chercheurs ont décodé les expressions faciales des chats

Les chats s’attachent à nous comme des bébés à leurs parents [Vidéo]