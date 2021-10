Le ministère russe de la Santé a annoncé la levée de tous les obstacles à la reconnaissance du vaccin anti-Covid Spoutnik V par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il ne reste qu’à finaliser quelques démarches administratives.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a levé tous les obstacles à la reconnaissance du vaccin russe contre le Covid-19, Spoutnik V, a annoncé ce samedi 2 octobre le ministre russe de la Santé Mikhaïl Mourachko, à l’issue d’entretiens qui ont eu lieu à Genève.

Time : 2 mn 15 / [1/1]

« La position de la Russie concernant la promotion et l’enregistrement du vaccin Spoutnik V a été entendue, nous avons levé au jour d’aujourd’hui toutes les questions. […] Nous ne voyons aucun obstacle pour avancer, ce qui a été confirmé par le directeur général [de l’OMS, ndlr] », a déclaré aux journalistes le haut fonctionnaire russe.

Selon Mikhaïl Mourachko, qui s’est entretenu le 1er octobre avec le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, il ne reste qu’à formaliser quelques procédures administratives entre la partie russe et l’OMS.

Malgré ses bons résultats, certains pays sont réticents à l’idée d’autoriser l’utilisation du Spoutnik V sur leur territoire. Début mars, un dossier avait été déposé auprès de l’Agence européenne du médicament (EMA) en vue d’une autorisation dans l’Union européenne (UE), qui n’a toujours pas été accordée.

Dans un entretien accordé au journal Komsomolskaïa Pravda publié le 4 août, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a commenté l’attitude de l’Union européenne (UE) et de la France face aux vaccins russes contre le Covid-19. Il a regretté un discours « de plus en plus agressif » de la part de certains pays membres, ainsi qu’une approche française fluctuante et basée sur des critères politiques plutôt que scientifiques.

Mounting evidence suggests Sputnik Covid vaccine is safe and effective. Russia’s vaccine is in use in nearly 70 nations.

De plus en plus de preuves suggèrent que le vaccin Sputnik Covid est sûr et efficace. Le vaccin russe est utilisé dans près de 70 pays.

Les chiffres de la vaccination hongroise montrent que le vaccin russe Spoutnik-V est le plus efficace

