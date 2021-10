Floride : pour capturer un alligator, un homme s’aide d’une poubelle

Time : 1 mn 48 / [1/2]

Eugene Bozzi, originaire de Philadelphie, a fait preuve de créativité cette semaine lorsqu’il a rencontré un alligator. Il a utilisé une poubelle pour piéger l’alligator et le relâcher en toute sécurité.

Pour protéger sa famille, en claquette chaussettes, Eugene Bozzi un vétéran Américain âgé de 26 ans est devenu le héros de la Floride, il n’a pas hésité à affronter un alligator avec une poubelle.

Le père de famille a été alerté par sa fille de 11 ans après qu’elle a aperçu le reptile dans son jardin. Eugene Bozzi pensait se retrouver face à un bébé alligator et a été très surpris de faire face à une bête de près d’un 1m80 de long.

Inquiet et souhaitant préserver sa famille d’un éventuel accident, il a décidé de remettre l’animal dans son habitat naturel, à l’aide d’une poubelle de tri.

« Je ne connais pas les procédures, alors je l’ai fait à ma manière », a déclaré Eugene Bozzi à la chaîne Wesh 2.

Contacté par Netflix

Les images d’Eugene Bozzi capturant l’alligator ont rapidement fait le tour des réseaux et donné à l’ancien militaire le statut de héros. Des médias locaux à ceux d’Afrique du Sud, le père de famille a été contacté par de nombreux journalistes souhaitant raconter et son histoire mais aussi comprendre ce qui l’a poussé à se confronter à l’animal.

« Quand ma fille de 11 ans m’a dit qu’il y avait un alligator dehors, je n’ai pas réfléchi. Je n’ai même pas eu peur pour tout vous dire. Je suis juste un homme qui voulait protéger sa famille et j’ai rendu l’alligator à son habitat naturel », a-t-il déclaré au quotidien Philadelphia.

Philadelphia : Cela me fait penser que vous pourriez avoir d’autres projets maintenant qu’un alligator est entré dans votre vie ?

« Je travaille actuellement sur un pitch pour Netflix. Si vous voulez que je sois votre Black Steve Irwin, c’est moi. Tu veux me mettre en Alaska avec des grizzlis ? Faisons-le. Je m’endors en regardant les animaux se déchaîner sur Animal Planet. », explique-t-il.

Philadelphia : Chasser les cobras royaux à travers l’Asie du Sud-Est ?

« S’il y a un chèque de 100 000 $ derrière, oui. C’est drôle, parce qu’il y a à peine une semaine, je me disais qu’il fallait que je trouve un moyen de parcourir le monde. Peut-être que je vais pourvoir le faire. Il est possible que cet alligator m’ait aidé. », a-t-il déclaré

Time : 1 mn 24 [Vostvfr] / [2/2]

Mercredi, un Américain est devenu une star locale dans la petite ville de Mount Dora, en Floride. Alors qu’un alligator se promenait sur la pelouse de son voisin, Eugene Bozzi est parvenu à repousser le reptile. Personne ne semble avoir été blessé.

Tout est bien qui finit bien puisque le courage montré par Eugene Bozzi face à l’alligator lui a ouvert de nouvelles opportunités. En effet, le vétéran qui a passé la majeure partie de sa vie à Philadelphie, dans un environnement fréquemment confronté à la violence, et a quitté son emploi de conducteur de bus pour vivre en Floride a été contacté par Netflix, la plateforme de streaming.

Source :

https://www.phillymag.com/news/2021/10/01/alligator-trash-can-video-eugene-bozzi/

https://www.huffingtonpost.fr/entry/floride-il-capture-un-alligator-avec-une-poubelle-et-devient-un-heros_fr_61582246e4b099230d23a72b

https://www.leparisien.fr/video/video-etats-unis-un-homme-capture-un-alligator-avec-une-poubelle-01-10-2021-PMWMN4QYSNCCPN6C5BEQBZ22RU.php

Article :

Le HuffPost

Victor Fiorillo, journaliste / Philadelphia

Traduction rapprochée Philadelphia : Aphadolie.com

Vidéo :

[1] Un homme capture un alligator avec une poubelle – Le Parisien / YouTube

[2] Florida man catches alligator in trash can in viral video | ABC7 / YouTube

Photo :

Pour illustration

Voir notamment :

Floride : un alligator géant traverse tranquillement un terrain de golf [Vidéos]