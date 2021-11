Vaccins anti-Covid : que fait-on des effets secondaires ?

Time : 1 h 02 mn / [1/1]

Synopsis :

Le mardi 2 novembre à 20H30 sur RTL TVI, Tatiana Silva présenta dans « EXCLUSIF » le reportage suivant : « Vaccins covid : que fait-on des effets secondaires ? »

Le 28 décembre 2020 donnait le coup d’envoi de la campagne de vaccination anti-Covid en Belgique.

Environ 30 000 cas d’effets secondaires ont été recensé en Belgique par des citoyens ou leurs médecins. Si le plus souvent, il s’agit seulement de fièvre, douleurs musculaires, ou nausées ; dans d’autres cas, les effets sont plus sérieux et les conséquences peuvent être irréversibles.

Malgré le fait que tout médicament et tout vaccin comportent un risque, les regards se tournent vers le corps médical. Certains médecins reconnaissent être surpris, voir inquiets du nombre d’effets secondaires observés chez leurs patients et certains se demandent s’il convient de recommander la vaccination à tous (jeunes enfants, femmes enceintes, …).

De leur côté, les autorités belges soutiennent que la vaccination reste le seul moyen de sortir de cette pandémie.

Que faut-il penser des effets secondaires induit par la vaccination anti-Covid ?

C’est la question que pose « EXCLUSIF ».

Vidéo :

[1] Vaccins covid : que fait-on des effets secondaires ? – EXCLUSIF

Référence :

Documentaire : « Exclusif », présenté par Tatiana Silva, diffusée le 2 novembre 2021 sur RTL TVi en Belgique.

Photo :

Pour illustration

Voir notamment :

Covid-19 : Des décès par milliers après la vaccination [Vidéo]

Vaccins Covid-19 | FDA : Effets secondaires potentiels / Side effects

Covid-19 : surprises dans les analyses de sang des personnes vaccinées – MAJ

Covid-19 : Témoignages de victimes des effets secondaires graves des vaccins ARNm

De plus en plus de sportifs de haut niveau subissent les effets secondaires de la vaccination

Covid-19 : Injection chimérique transgénique – L’hécatombe post-vaccinale s’étend dans le monde [Vidéos]

Vaccin anti-Covid-19 : modèle de lettre de réponse aux autorités sanitaires scolaires ou universitaires pour les parents incités à faire vacciner leurs enfants mineurs avant la rentrée – Dr Nicole Delépine