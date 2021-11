Asturias | Isaac Albéniz : Classical Guitar and Orchestra : Ana Vidovic – Krzysztof Meisinger

Time : 7 mn 14 / [1/2]

Ana Vidović (née le 8 novembre 1980) est une guitariste classique originaire de Croatie. Enfant prodige, elle a remporté de nombreux prix et concours internationaux dans le monde entier. Elle interprète en solo à la guitare classique « Asturias » d’Isaac Albéniz.

Isaac Albéniz

La Suite española ou Suite espagnole, op. 47, est une suite pour piano seul composée par Isaac Albéniz (1860-1909). Cette suite est majoritairement constituée d’œuvres composées en 1886 et rassemblées en 1887 en l’honneur de Marie-Christine d’Autriche, reine d’Espagne. Comme beaucoup d’œuvres pour piano d’Albéniz, ces pièces utilisent différents styles musicaux de régions d’Espagne.

La suite est composée des pièces suivantes :

Granada (Serenade).

Cataluña (es) (Courante).

Sevilla (Sevillana).

Cádiz (Saeta).

Asturias – Leyenda (es) (Prélude).

Aragón (Fantaisie).

Castilla (Séguédille).

Cuba (Caprice).

Asturias est probablement la plus connue de toutes les pièces de cette suite. L’auteur l’a sous-titrée « Leyenda ». Malgré son attribution à la région cantabrique, elle évoque une soleá de saveur profonde et andalouse, avec une copla de style également andalou.

La suite a été orchestrée par d’autres compositeurs, en particulier par Rafael Frühbeck de Burgos. Des arrangements ont été faits pour d’autres instruments, surtout pour guitare.

Time : 6 mn 58 / [2/2]

Krzysztof Meisinger (né le 3 août 1984 à Głogów) est un guitariste classique polonais. Il est accompagné de l’orchestre symphonique polonais basé à Varsovie « Sinfonia Varsovia ».

