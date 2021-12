Russie : à 103 ans, Evdokia Isakova, une résidente d’Iekaterinbourg s’est remise d’une forme sévère du Covid-19

Time : 2 mn 21 / [1/1]

Evdokia Isakova n’est pas une retraitée comme les autres. Cette centenaire au fort tempérament a réussi à terrasser le Covid après un séjour en soins intensifs à l’hôpital N°40 d’Iekaterinbourg pour la plus grande joie de son petit-fils mais aussi de l’équipe médicale sur place, qui est allée de surprise en surprise.

Evdokia est en effet un cas unique en Russie, puisqu’elle est née en 1918 et a donc survécu à la grippe espagnole et au Covid-19.

Evdokia Isakova, 103 ans, est sortie de l’hôpital. La retraitée s’est remise du Covid-19. Les médecins sont étonnés de la résilience de cette habitante d’Iekaterinbourg. Dans son enfance, cette femme était atteinte de la grippe espagnole.

Evdokia Klimentievna est née le 8 juillet 1918, elle a traversé beaucoup de choses. La femme est née lors de la pandémie de grippe espagnole qui n’a pris fin qu’en 1921. Cette pandémie a fait de 20 à 50 millions de morts selon l’Institut Pasteur, et peut-être jusqu’à 100 millions selon certaines réévaluations de 2020 ; dont 500 millions de cas confirmés.

Evdokia Isakova a également fait face aux difficultés de la guerre. Chimiste de formation, elle a travaillé sur des compositions pour le traitement de vêtements. Après la victoire, la femme et son mari, un pilote militaire, se sont retrouvés à Koltsov, et ont travaillé au département de chimie de l’institut. Le couple a élevé deux enfants : une fille et un fils, qui sont également devenus pilote militaire.

Maintenant, Evdokia Isakova a découvert la deuxième pandémie de sa vie. Le 12 novembre, elle a été hospitalisée dans un état grave avec un diagnostic de Covid-19 dans le service n°1 du GKB 40, repensé pour traiter les patients infectés par le coronavirus. La retraitée a passé deux jours dans le service d’anesthésiologie et de soins intensifs sous la supervision de spécialistes ; après quoi, elle a été transférée dans un service ordinaire.

« Evdokia Isakova a survécu à deux pandémies au cours de sa longue vie, et aujourd’hui, nous sommes heureux de la renvoyer chez elle », a déclaré Sergueï Shabanov, chef du département n° 1 de l’hôpital N°40.

Une habitante de Kaliningrad a pu se remettre du coronavirus à l’âge de 106 ans. Elle souffrait d’une forme sévère de pneumonie.

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe_espagnole

https://riafan.ru/1560368-zhitelnica-ekaterinburga-vylechilas-ot-tyazheloi-formy-covid-19-v-103-goda

https://www.cosmo.ru/koronavirus/news/25-11-2021/perezhivshaya-epidemiyu-ispanki-evdokiya-isakova-v-103-goda-pobedila-koronavirus/

Article :

Daria Savelieva / Cosmo.ru

Dmitri Piatov / Riafan.ru

Traduction rapprochée : Aphadolie.com

Note :

Les articles ne précisent pas si elle avait été vaccinée.

Vidéo :

[1] Russie : à 103 ans, elle guérit du Covid – RT France / YouTube

Photo :

Pour illustration