SOS d’Australie ! Aidez-nous s’il vous plaît ! Aidez-nous !

L’Australie est en grande difficulté.

Une nouvelle législation est imminente pour ULTIMATE POWER (le Pouvoir Ultime/Unique) afin d’emprisonner les dissidents politiques et de forcer les tests et procédures médicales.

Le pays est en détresse et nous avons besoin de votre aide.

Rejoignez les protestations mondiales du 4 décembre 2021.

[1] 2021/099 HELP AUSTRALIE – laileastick / Rumble

[2] HELP US! PLEASE HELP US! An SOS from AUSTRALIA – Flaming Hedgehog / YouTube

