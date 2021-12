« C’est que du plus » : La drôle de chronique – Karine Dubernet

Time : 3 mn 18 / [1/1]

Synopsis vidéo :

L’humoriste Karine Dubernet décortique l’actu à sa façon !

Extrait :

« … Castex c’est la preuve vivante que les non vaccinés attrapent le Covid et le transmettent alors que les vaccinés eux attrapent le Covid, le transmettent, mais sont vaccinés ! … »

« …c’est comme si Charal s’occupait du bien-être bovin, que Smith et Wesson devenait ambassadeur de la paix, que Fillon devenait directeur de Pôle Emploi Fictif je sais pas, ce qui est sûre c’est que pendant les fêtes à la place du confit de canard on va encore nous servir du conflit d’intérêt… »

« …2021 c’est que du plus : +de précarité, +de chômage, +de pauvres, +de violence donc que du positif. Avec Emmanuel Macron la France positive : « chaque jour c’est moins bien qu’hier et bien mieux que demain ! ». Allez joyeux Covid à tout le monde quand même et à l’année prochaine ! … »